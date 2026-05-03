Fascinantni prizori tekije u Blagaju snimljeni iz vazduha

Utkana u stijeni na samom izvoru rijeke Bune, Blagajska tekija je jedan od najprepoznatljivijih spomenika duhovne i kulturne baštine Bosne i Hercegovine.

Izgrađena u 15. stoljeću, nedugo nakon dolaska Osmanlija na ove prostore, tekija je kroz historiju služila kao mjesto molitve, meditacije i okupljanja derviša te i danas predstavlja važan simbol sufijske tradicije.

Objekat se nalazi podno visoke stijene, uz sam izvor rijeke Bune, jedne od najčistijih kraških rijeka u Evropi, čija se voda ubraja među najhladnije i najizdašnije izvore u Evropi.

Blagajska tekija odlikuje se specifičnim spojem orijentalne i mediteranske arhitekture, pri čemu je njena jednostavna struktura u potpunosti uklopljena u prirodni ambijent.

Prema historijskim podacima i predanjima, tekiju su kroz stoljeća posjećivali i u njoj boravili derviši i šejhovi iz različitih dijelova Osmanskog carstva.

Danas je ovaj lokalitet jedno od najposjećenijih turističkih odredišta u Hercegovini, koje svake godine privlači hiljade posjetilaca iz zemlje i inostranstva.

