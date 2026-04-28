Demonstranti ispred RTS-a u Beogradu tražili bojkot Eurosonga
Okupljeni zahtijevaju prekid učešća i otkazivanje pratećih događaja uz poruke podrške Palestini
Elvır Hodzıc
28 April 2026•Ažuriranje: 28 April 2026
photo: Filip Stevanovic / AA
Beograd
Ispred zgrade Radio-televizije Srbije (RTS) u Beogradu večeras u 19 sati počeo je protest koji organizuje više grupa okupljenih u inicijativi "Naš pRoTeSt".
Okupljeni traže bojkot Eurosonga, tvrdeći da javni servis kroz učešće na takmičenju promoviše političku saradnju s Izraelom i saučesništvo u zločinima.
U saopštenju organizatora navodi se da se protestom poziva RTS da odustane od učešća na Eurosongu, da izvođači otkažu nastupe, kao i da ugostiteljski objekti ne organizuju javna gledanja takmičenja, već da umjesto toga organizuju alternativne programe posvećene palestinskoj kulturi i stradanju.
[1/9] BEOGRAD, SRBIJA - 28. april 2026: Ispred zgrade Radio-televizije Srbije (RTS) u Beogradu večeras u 19 sati počeo je protest koji organizuje više grupa okupljenih u inicijativi "Naš pRoTeSt".
Okupljeni traže bojkot Eurosonga, tvrdeći da javni servis kroz učešće na takmičenju promoviše političku saradnju s Izraelom i saučesništvo u zločinima.
Evropska radiodifuzna unija (EBU), koja organizuje događaj, objavila je početkom decembra prošle godine da će Izrael moći učestvovati na takmičenju sljedeće godine, napominjući da su članovi odlučili da ne glasaju posebno o učešću Izraela uprkos zahtjevima nekoliko emitera.
Slovenija je u septembru 2025. donijela odluku da ne učestvuje na Eurosongu, a odluka EBU-a naišla je na nezadovoljstvo i u drugim zemljama. Još najmanje četiri zemlje (javna servisa) su donijele odluku da ne učestvuju, a to su Španija, Irska, Holandija i Island.
Iz pomenutih zemlja su kao razlog naveli učešće Izraela i situaciju u Gazi, gdje je u više dvije godine rata ubijeno više od 70.000 Palestinaca, a enklava je sravnjena sa zemljom.
Švicarski pobjednik Eurosonga Nemo Mettler objavio je da će trofej Eurosonga 2024. biti vraćen EBU-u, rekavši da je kontinuirano uključivanje Izraela na takmičenje u suprotnosti s njegovim deklariranim vrijednostima.