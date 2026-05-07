Croatia Airlines ukida dio letova zbog rasta troškova Kompanija je uvela krizno upravljanje i prilagodila dio planiranih operacija, navode iz hrvatskog avioprevzonika dok mediji barataju s cifrom od 900 otkazanih letova

Hrvatska nacionalna aviokompanija Croatia Airlines navijala je optimizaciju reda letenja i otkazivanje pojedinih letova u narednom periodu, prvenstveno onih koji su još u fazi razvoja tržišta.

Iz Uprave kompanije navode da su odluku donijeli uslijed geopolitičkih poremećaja, uključujući rat na Bliskom istoku, značajan rast cijena goriva te promjene u potražnji.

"Kompanija je uvela krizno upravljanje i prilagodila dio planiranih operacija", navodi se u odgovoru za Hinu.

Dodaje se da su, osim goriva, povećani i drugi troškovi, uključujući putničke takse, jer je Međunarodna zračna luka Zagreb od 1. juna 2026. povećala pristojbe i troškove za avioprevoznike za oko 20 posto, što direktno utječe na cijene karata.

Iz kompanije ističu da se smanjenje odnosi na letove koji su u fazi ulaganja, a koji bi u novim uslovima dodatno povećali planirane gubitke.

Uprkos smanjenju broja pojedinih letova, Croatia Airlines navodi da i dalje bilježi rast ukupnih kapaciteta u odnosu na 2025. godinu, ali nije precizirano koliko će letova biti ukinuto, dok neki mediji barataju s cifrom od 900.

Kompanija kontinuirano prati potražnju, operativne uslove i raspoložive resurse te u skladu s tim prilagođava red letenja, uključujući smanjenje frekvencija na rutama s manjom potražnjom.

U ljetnom redu letenja planirano je više od 19.290 letova, što je oko šest posto više nego prošle godine.

Croatia Airlines trenutno provodi najveći investicijski ciklus u svojoj historiji, uključujući obnovu flote novim avionima tipa Airbus A220, dok se istovremeno suočava s krizom u avioindustriji izazvanom rastom cijena goriva.

U prva četiri mjeseca 2026. godine kompanija je prevezla 569.415 putnika, što je povećanje od 22 posto u odnosu na isti period prošle godine.