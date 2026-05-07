Croatia Airlines ukida dio letova zbog rasta troškova

Zlatan Kapic
07 Maj 2026•Ažuriranje: 07 Maj 2026
Hrvatska nacionalna aviokompanija Croatia Airlines navijala je optimizaciju reda letenja i otkazivanje pojedinih letova u narednom periodu, prvenstveno onih koji su još u fazi razvoja tržišta.
Iz Uprave kompanije navode da su odluku donijeli uslijed geopolitičkih poremećaja, uključujući rat na Bliskom istoku, značajan rast cijena goriva te promjene u potražnji.
"Kompanija je uvela krizno upravljanje i prilagodila dio planiranih operacija", navodi se u odgovoru za Hinu.
Dodaje se da su, osim goriva, povećani i drugi troškovi, uključujući putničke takse, jer je Međunarodna zračna luka Zagreb od 1. juna 2026. povećala pristojbe i troškove za avioprevoznike za oko 20 posto, što direktno utječe na cijene karata.
Iz kompanije ističu da se smanjenje odnosi na letove koji su u fazi ulaganja, a koji bi u novim uslovima dodatno povećali planirane gubitke.
Uprkos smanjenju broja pojedinih letova, Croatia Airlines navodi da i dalje bilježi rast ukupnih kapaciteta u odnosu na 2025. godinu, ali nije precizirano koliko će letova biti ukinuto, dok neki mediji barataju s cifrom od 900.
Kompanija kontinuirano prati potražnju, operativne uslove i raspoložive resurse te u skladu s tim prilagođava red letenja, uključujući smanjenje frekvencija na rutama s manjom potražnjom.
U ljetnom redu letenja planirano je više od 19.290 letova, što je oko šest posto više nego prošle godine.
Croatia Airlines trenutno provodi najveći investicijski ciklus u svojoj historiji, uključujući obnovu flote novim avionima tipa Airbus A220, dok se istovremeno suočava s krizom u avioindustriji izazvanom rastom cijena goriva.
U prva četiri mjeseca 2026. godine kompanija je prevezla 569.415 putnika, što je povećanje od 22 posto u odnosu na isti period prošle godine.