BiH: Osumnjičeni za pucnjavu u Kiseljaku uhapšen i prebačen na KCUS U lociranju osumnjičenog učestvovala i OSA BiH

Osumnjičeni za jutrošnju pucnjavu u naselju Jehovac kod Kiseljaka, u centralnoj BiH, u kojoj je jedna osoba ubijena, a druga teško povrijeđena, uhapšen je, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

Kako su naveli iz MUP-a SBK, osumnjičeni M.P. (1972.) uspješno je lociran uz pomoć pripadnika Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine (OSA BiH), nakon čega je lišen slobode.

Prema informacijama policije, osumnjičeni je prilikom hapšenja imao vidljive povrede te je trenutno smješten na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS).

Ranije je saopćeno da je Policijska stanica Kiseljak jutros u 7.55 sati zaprimila prijavu o upotrebi vatrenog oružja u naselju Jehovac.

Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici utvrdili su da je M.P. vatreno oružje upotrijebio prema dvije članice uže porodice.

Jedna osoba je smrtno stradala na mjestu događaja, dok je druga zadobila teške tjelesne povrede i ukazana joj je ljekarska pomoć.

Uviđaj i dalje traje, a iz policije su naveli da će više informacija o slučaju biti poznato nakon okončanja istražnih radnji.