Zorlu yolculuğu eğlenceye dönüştürüyorlar

Fotoğraf: AA/Yahya Sezgin

MUŞ

Muş'ta Merkeze bağlı Karabey köyünün Boğaz mezrası sakinleri, yazın hayvanları için yüksek kesimlerde topladıkları otları kümeler halinde biriktiriyor.

Köylüler, kışın bu otları kızaklarla zorlu bir yolculuğun ardından köy ve mezraya indiriyor. Çocuklar da ot yüklü kızaklarla karda kayarak bu zorlu yolculuğu eğlenceye dönüştürüyor.

Köy sakinlerinden Cesim Kaya, AA muhabirine, kırsal kesimde yaşadıkları için özellikle kışın güçlük çektiklerini söyledi.

Yazın yüksek ve engebeli arazide hayvanları için tırpanla ot biçtiklerini anlatan Kaya, "Bu otları 4 kilometrelik mesafede kızakla taşıyoruz. Bu işi köylülerle imece usulü yapıyoruz." dedi.

Mahmut Kaya, topladıkları otları arazi engebeli olduğu için yazın taşıyamadıklarını, kışın gelmesiyse kızaklarla bu işlemi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yazın otları yüksek bir yerde biriktirdiklerini anlatan Kaya, "Yol olmadığı için otları yazın köye getiremiyoruz. Kışın karın sertleşmesiyle kızaklarla köye taşıyoruz.

Meşakkatli bir yolculuk sonunda köye getirdiğimiz otları hayvanlarımıza veriyoruz. Kışın gidiş geliş 8 kilometre yol yapıyoruz. Yolculuğumuz çok zor oluyor. Dağları ve dereleri aşıyoruz. Kızakları dağa sırtımızda taşırken çok zorlanıyoruz. Otları getirirken de aynı zorlukları yaşıyoruz." dedi.

Muhabir: Yahya Sezgin