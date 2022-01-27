Dolar
13.64
Euro
15.19
Altın
1,796.39
ETH/USDT
2,460.00
BTC/USDT
36,547.00
BIST 100
1,997.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Zonguldak'ta yoğun kardan 5 balıkçı teknesi battı

Gökhan Yılmaz   | 27.01.2022
Zonguldak'ta yoğun kardan 5 balıkçı teknesi battı

Zonguldak

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, yoğun kar nedeniyle batan 5 balıkçı teknesini kurtarmak için çalışma başlatıldı.

İlçedeki limanda demirli 5 balıkçı teknesi, kentte etkili olan yoğun yağış sonucu biriken karın ağırlığına dayanamayarak battı.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi üyelerince tekneleri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Çekici ve dalgıçların yardımıyla teknelerden biri kurtarıldı.

Diğer tekneleri kurtarma çalışmalarının daha sonra devam edileceği bildirildi.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, gazetecilere, kentte yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, "Bizim tespit ettiğimiz 5 tekne var. Karın ağırlığına dayanamayan tekneler battı. Vatandaşlarımızın teknelerini kontrol etmelerinde fayda var." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşılarının tüp bebek tedavisine zarar vermediği belirlendi
Pfizer'in Kovid-19 ilacına AB'den onay
İtalya, AB ülkelerine uyguladığı Kovid-19 seyahat tedbirlerini gevşetiyor
Adenoviral vektör Kovid-19 aşısında insan deneyleri başladı
Moderna yetişkinlerde Omicron'a karşı takviye dozu denemeye başladı

Benzer haberler

Zonguldak'ta yoğun kardan 5 balıkçı teknesi battı

Zonguldak'ta yoğun kardan 5 balıkçı teknesi battı

Ekipler kesintisiz enerji için zorlu şartlarda görev başında

Türk polisinin deniz aracı yabancı polislerin ilgisini çekiyor

Uzay boşluğunun sesi Grizu-263A'dan dünyaya ulaştı

Uzay boşluğunun sesi Grizu-263A'dan dünyaya ulaştı

Baston ustası "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülünü kazanmanın gururunu yaşıyor

Baston ustası "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülünü kazanmanın gururunu yaşıyor