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Yaşam

'Ziraat Okulu' öğrencileri ektikleri buğdayın hasadını yaptı

Malatya'da 1960 yılında "Ziraat Okulu" adıyla kurulan Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ilkbaharda öğrenciler tarafından ekilen buğdayın hasadı yapıldı.

Okan Coşkun   | 07.07.2022
'Ziraat Okulu' öğrencileri ektikleri buğdayın hasadını yaptı

Malatya

Okulun 900 dönüm tarım arazisinin 50 dönümüne buğday eken öğrenciler, hasadını yaptıkları buğdaydan yaklaşık 250 ton rekolte bekliyor.

Hasat edilen buğdayları değirmende un haline getirip okulda kurulacak fırında ekmek yapmak isteyen öğrenciler, hem gelir elde etmeyi hem de ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyor.

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