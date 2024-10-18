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Yaşam

Zigana Dağı sonbahar renklerine büründü

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli kara yolu güzergahlarından Zigana Dağı Geçidi, sonbaharda doğanın farklı renklerini sunuyor.

Hakan Burak Altunöz  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Zigana Dağı sonbahar renklerine büründü Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Tarihi İpek Yolu güzergahındaki dağ, sarı ve yeşilin tonlarını yansıtan farklı türdeki ağaçları, dökülen sararmış yapraklarıyla hazan mevsiminin en güzel halini yansıtıyor.

Güzün tüm renklerinin bir arada görülebildiği güzergahta fotoğraf tutkunları, tabloları aratmayan manzarayı fotoğraf karelerine yansıtıyor.

Trabzon'a 70 kilometre mesafedeki geçit üzerinde yer alan sosyal tesisler ve kamp alanları ise doğada zaman geçirmek isteyenlerin uğrak noktalarından.

Ziyaretçiler, ladin, sarıçam ve çam ağaçları ile kaplı ormanın yanı sıra bölgedeki Limni Gölü Tabiat Parkı'nı gezme imkanı da buluyor.

Bölgede erken saatlerde güne başlayan besiciler ise büyük ve küçükbaş hayvanlarının karnını doyurabilmesi için günün büyük bölümünü, mevsim dolayısıyla yeşilliğin azalmasına rağmen otlaklarda geçiriyor.

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