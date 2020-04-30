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Yaşam

Zifte batmış halde bulunan kaplumbağa hayata döndürüldü

Çankırı'da zifte batmış halde bulunan ve nefes almakta güçlük çeken kaplumbağa, yapılan müdahaleyle sağlığına kavuşturuldu.

Muhammed Kaygın   | 30.04.2020
Zifte batmış halde bulunan kaplumbağa hayata döndürüldü

Çankırı

Kent merkezinde bir kişi tarafından zifte batmış halde bulunan kaplumbağa, Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Burada yapılan muayenede, kaplumbağanın solunum yetersizliği olduğu ve hareket kabiliyetinin azaldığı tespit edildi. Veteriner hekimin uzun süren çalışması sonucu ziftten temizlenen kaplumbağa, merkezde gözlem altına alındı.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı açıklamada, halkın salgın sürecinde diğer canlılara daha fazla hassasiyet gösterdiğini belirtti. Yerel yönetim ve vatandaşların duyarlılığıyla yaşamsal enerjinin ortaya çıktığına işaret eden Esen, duyarlılık gösterenlere teşekkür etti.


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