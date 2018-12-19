Zamana direnen daktilo ustası

Fotoğraf:AA/Elif Özlem Çelikler

BURSA - Büşra Nur Özcan

Bursa'da yarım asırdır daktilo tamir eden 75 yaşındaki usta, kullanım alanı neredeyse kalmayan daktiloların ömrünü uzatıyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi'ndeki küçük atölyesinde 1968'den beri daktilo tamirciliğiyle uğraşan Yunus Vardar, vatani görevini yaparken öğrendiği mesleğini, kaybolmaya yüz tutmasına rağmen yarım asırdır sürdürüyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte kullanım alanı neredeyse kalmayan daktilolardan vazgeçmeyen Vardar, "bit pazarı"ndan aldığı bozuk daktiloları tamir ettikten sonra satışa sunuyor.

Yunus Vardar, nostaljik makineleri tamir etmekten ve daktilo sesinden mutluluk duyuyor.

"Batman'a bile daktilo yolladım"

Vardar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askere gitmeden önce dokumacılıkla uğraştığını söyledi.

"Telgraf telemprimör teknisyenliği" için Ankara'da 8 ay kursa gittiğini anlatan Yunus Vardar, "Sonra beni Erzurum'a gönderdiler askerlik için. Orada telem (telemprimör) tamir ediyorum. O da daktiloya benziyor zaten ama daha teferruatlı. Orada devamlı tamir ettim." diye konuştu.

Terhis olduktan sonra Bursa'ya döndüğüne değinen Yunus Vardar, şöyle devam etti:

"Bir pasaj içinde daktilo dükkanı açtım. O zamanlar zorluklar çektik. Arkamda kimse yoktu. Zamanla daha da öğrendim. Fotoğraf makinesi tamiri de yaptım. Basının fotoğraf makinesi, daktilo sıkıntılarını çözdüm. Uzun senelerden beri daktilo tamir ediyorum. Makine merakım olduğu için bu mesleğe devam ettim. Merakım olmasa bu yaşta çalışamam. İşi öğrenmek için çok zaman lazım. Kolay değil. Gazeteciler beni çok sever, eskilerin hepsi beni tanır. Onların bozulan daktilolarını ben tamir ediyordum. Eski hesap makinelerini de tamir ediyorum. Batman'a bile daktilo yolladım. Şu ana kadar kimseden şikayet gelmedi."

Vardar, kullanılmayacak durumdaki daktilolara "antika" değeri kazandırdığını dile getirerek, "Atölyeye gelip 'Bu benim babamdan, dedemden kaldı. Usta bu makineyi çalıştırır mısın?' diyenler oluyor. Ben tamir ediyorum, makineyi almaya geliyorlar. Bir bakıyorlar ki daktilo değişmiş. Fabrikadan yeni çıkmış gibi arızasız bir şekilde teslim ediyorum." ifadelerini kullandı.