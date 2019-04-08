Yüksekova'da mutlu bir Nijeryalı
Hakkari'nin Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden takımı Yüksekova Belediyespor'da forma giyen Nijeryalı forvet Adeeko, sahanın yanı sıra ilçe merkezinde de vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.
Hakkari
Bir dönem Sakarya, Tekirdağ, Iğdır ve Şanlıurfa'daki bazı amatör takımlarda forma giyen 28 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Oluwafemi Solomon Adeeko, şimdi de sezon başında transfer olduğu Hakkari'nin Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Yüksekova Belediyespor'un başarısı için ter döküyor.
Geldiği günden bu yana arkadaşlarıyla uyumu ve enerjisiyle takımın en sevilen futbolcularından biri olan Adeeko, fizik gücü, tecrübesi ve performansıyla da takımın elde ettiği galibiyetlerde önemli rol oynuyor.
Arkadaşlarının "Femi" olarak seslendiği Adeeko, kısa sürede ilçedeki sosyal hayata da alışarak vatandaşların sevgisini kazanmayı başardı.
İlçenin maskotu oldu
İlçe merkezinde vatandaşlarla çay içen, sohbet eden, arkadaşlarıyla oyun oynayan Nijeryalı futbolcuyu görenler, fotoğraf çekerek, ilgi gösteriyor.
Adeeko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldır Türkiye'de olduğunu ve değişik kulüplerde futbol oynadığını anlattı.
Geçen sene Hakkari Zapspor'da oynadığını belirten Adeeko, " Elverişsiz hava şartları yüzünden özellikle ikinci devre benim açımdan zor geçiyor. Ona rağmen iyi gidiyor. Sakarya'da, Şanlıurfa'da, Iğdır'da, İstanbul'da da oynadım. Bu sene Yüksekova'dayım. Arkadaşlar çok iyi. Yüksekova güzel, insanları da iyi." dedi.
"Buranın yemeklerini, insanlarını seviyorum"
Nijerya'da özellikle 8 ay havaların çok sıcak geçtiğini anlatan Adeeko, şunları kaydetti:
"Burası soğuk ve çok kar yağıyor. Ailemi de o yüzden getiremedim. Buranın yemeklerini, insanlarını seviyorum. Sokakta insanlar benimle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Yüksekova'dan memnunum. Çarşıya çıkıyoruz, kahvede oturuyoruz, çay içiyoruz. Bazen playstation oynuyoruz. Takımın başarısı için mücadele ediyoruz. Kar içinde idman yapıyoruz. Daha önce bu şekilde hiç idman yapmadım ama iyi gidiyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.