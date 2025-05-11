Dolar
38.76
Euro
43.61
Altın
3,324.77
ETH/USDT
2,523.00
BTC/USDT
104,663.00
BIST 100
9,390.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Yücel Arzen Hacıoğulları "Anneler Günü" için beste yaptı

AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları, "Anneler Günü" için beste yaptı.

Hilal Uştuk  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Yücel Arzen Hacıoğulları "Anneler Günü" için beste yaptı

Istanbul

Arzen, yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Erol Göka'nın sosyal medyadaki paylaşımında gördüğü ninninin sözlerinden çok etkilediğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Konservatuvar yıllarıma, Türk kültür ve medeniyeti derslerime, Dr. Sait Başer Hoca'mın, 'Türk köle olmaz, olamaz; zira sınıflı toplum tecrübesi yoktur Türk'ün.' sözleri geldi hatırıma. 'Bu bir kişilik inşası.' dedim kendi kendime. Henüz kundaktayken öğrendiğimiz ve hayat yolu, özgürlük-özgürleştirme yürüyüşümüz boyunca bize eşlik edecek olan ninni, bir yürüyüş şarkısıydı bu. Hemen ninniye eklenip, kendimce duyurmak, kendimi katmak istedim. Bize yeniden ana kucağımızı hatırlatan, Ata yurdunu, o rüzgar ve nal seslerini, dağılan saçlarımızı, istiklal, hürriyet anlayış ve yürüyüşümüzü hatırlatan bu ninni çok tanıdıktı. Metin Altıok'un 'Anamın bıraktığı yerden sarıl bana.' dediği gibi belki. Çünkü biz İsmet Özel'in dediği gibi, dünya üzerindeki yerimizi annelerimizden öğreniriz."

Yücel Erzen Hacıoğulları'nın bestesini yaptığı "Zalime Boyun Eğme-Asla Köle Olma" adlı ninninin sözleri şöyle:

"Ninnilerin balası / Dağda yatar babası / Semalarda kuş gibi / Uçup gezer anası / Ninni yavrum… Ninni yavrum… Ninni / Yüce dağın tepesi / Oba kurmuş dedesi / Bir ak şahan tüyünden / İp eğirir ninesi / Ninni yavrum… Ninni yavrum… Ninni / Ninnilerin balası / Çölde gezer babası / Bin kez uyanır her gece / Süt verirmiş anası / Ninni yavrum… Ninni yavrum… Ninni / Dağda katır derisi / Kiriş olur gön olmaz / Hür atanın balası / Sürgün olur köle olmaz / Ninni yavrum… Ninni yavrum… Ninni."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emniyet Genel Müdürlüğünden Anneler Günü'ne özel video
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır
İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlere düzenleme
AID Uluslararası Doktorlar Derneğince mobil sahra hastanesi kurulum tatbikatı yapıldı
Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz ve İç Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Emniyet Genel Müdürlüğünden Anneler Günü'ne özel video

Emniyet Genel Müdürlüğünden Anneler Günü'ne özel video

Yücel Arzen Hacıoğulları "Anneler Günü" için beste yaptı

AK Parti'den "Anneler Günü"ne özel video

110 yaşındaki Hayriye nineye Anneler Günü hediyesi

110 yaşındaki Hayriye nineye Anneler Günü hediyesi

Depremde eşi ve çocuğu ölen, bacağı ampute edilen kadın Anneler Günü'ne buruk girdi

Depremde eşi ve çocuğu ölen, bacağı ampute edilen kadın Anneler Günü'ne buruk girdi
İstanbul'daki çiçekçilerde Anneler Günü hareketliliği

İstanbul'daki çiçekçilerde Anneler Günü hareketliliği
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet