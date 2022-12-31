Dolar
18.70
Euro
20.01
Altın
1,824.56
ETH/USDT
1,198.70
BTC/USDT
16,597.00
BIST 100
5,509.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Taksim Meydanı’nda yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor
logo
Yaşam

Yılın son gün batımını Nemrut Dağı'ndan izlediler

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki 2 bin 150 rakımlı Nemrut Dağı, yılın son gününde ziyaretçilerini ağırladı.

Orhan Pehlül   | 31.12.2022
Yılın son gün batımını Nemrut Dağı'ndan izlediler Fotoğraf: Orhan Pehlül - AA

Adıyaman

Yerli ve yabancı turistler, her yıl binlerce ziyaretçiye kapılarını aralayan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda yılın son gün batımını izledi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, Nemrut Dağı'nın 2022'de 250 bin ziyaretçiyi ağırladığını, aralık ayının son günlerinde normal şartlarda bölgede kar olduğu için ziyaretin gerçekleşemediğini anlattı.

Bu yıl kar yağışının çok az olmasından dolayı turistlerin bölgeyi ziyaret ettiğini dile getiren Alkan, "İlk kez böyle bir durumla karşılaştık. İnsanların yılın son gün batımını buradan izleme hayallerine şahitlik ettik. Biz de mutlu olduk." dedi.

Meksikalı Maria Bonita, Nemrut Dağı'na ilk kez geldiğini ve buradan çok etkilendiğini belirtti.

Ziyaretçilerden Uğur Coşkun ise yılın son gününü Nemrut Dağı'nda geçirmek için geldiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tendürek Modüler Üs Bölgesi'ndeki jandarmaların yeni yılını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan komandoların yeni yılını kutladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar geçici süre durduruldu
İçişleri Bakanı Soylu, ülke genelinde uygulanan yılbaşı tedbirlerini GAMER'de takip etti
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Yılbaşı gecesi 198 bin emniyet, jandarma ve sahil güvenlik mensubu görev başında

Benzer haberler

Yılın son gün batımını Nemrut Dağı'ndan izlediler

Yılın son gün batımını Nemrut Dağı'ndan izlediler

Adıyaman'da karantinaya alınan köylerdeki hayvanlar aşılanıyor

Adıyaman'da kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor

Adıyaman'da 3 köy, kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Adıyaman'da 3 köy, kuduz nedeniyle karantinaya alındı
Çağrı merkezini 2 ayda 22 bin 217 kez arayan kadına para cezası

Çağrı merkezini 2 ayda 22 bin 217 kez arayan kadına para cezası
Adıyaman Valisi Çuhadar, 'Mazlumun ahı' fotoğrafına oy verdi

Adıyaman Valisi Çuhadar, 'Mazlumun ahı' fotoğrafına oy verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet