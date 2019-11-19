Euro
6.32
Dolar
5.71
BIST 100
106,955.30
Altın
1,465.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Yerin 400 metre altından gelen lezzet

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesi'nde 400 metre derinliğindeki Kembos Mağarası'nda mahalle sakinlerinin muhafaza ettiği peynirler sofraları süslüyor.

Ramazan Koç   | 19.11.2019
Yerin 400 metre altından gelen lezzet

Konya

Konya’nın Ilgın ilçesi Gökçeyurt Mahallesi'nde 400 metre derinliğindeki Kembos Mağarası'nda mahalle sakinlerinin muhafaza ettiği peynirler sofraları süslüyor.

Bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Gökçeyurt'ta yaşayanlar, geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Mahalle sakinleri, geleneksel yöntemlerle ürettikleri peynirleri "Kembos" adıyla bilinen ve derinliği yaklaşık 400 metreyi bulan mağarada lezzetlenmesi amacıyla muhafaza ediyor.

Aynı zamanda soğuk hava deposu olarak kullanılan mağarada, mayıs ayının gelmesiyle peynirler kuzu ve oğlak derilerine dolduruluyor. Yaklaşık 6 ay sonra mağaradan alınan peynirler, kendine has lezzetiyle kahvaltı sofralarını süslüyor.

Mahalle muhtarı Mükremin Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kembos peynirinin kendine has bir lezzeti olduğunu söyledi.

Peynirin tamamen doğal olduğunu dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Mahalle sakinleri peynirleri, hiçbir yapay yem kullanılmadan, sadece merada beslenen hayvanlardan sağılan sütten elde ediyor. Mağarada çok güzel doğal peynirler oluşuyor. Burası adeta 'Konya'nın Karadenizi', dağlık bir arazimiz var. Bu dağlarda her türlü ot yetişiyor. Vatandaş hayvanını yaylalarda otlatıyor. Yaylım hayvanlardan elde ettiği sütlerden, doğal yöntemlerle peynir yapıyorlar, daha sonra elde ettikleri peynirleri tuluklara basıyorlar."

Özdemir mahalle sakinlerinin ilkbaharda mağaraya koydukları peynirleri almaya başladığını belirterek, "Mahalle sakinleri, yerin 400 metre derinliğinde tuluklara bastıkları peynirleri bu aylarda alıyor. Peynirler, doğal olmasının yanında burada beklediği 6 aylık zaman zarfında ayrı bir lezzete kavuşuyor. Kendine has lezzet ve aroması olan Kembos peynirlerini sahipleri almaya başladı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da benzin zammına tepkiler siyaseti de sarstı
AB Batı Balkanlar'da da verdiği sözleri tutmuyor
Türkiye Doğu Akdeniz’deki AB oyununu nasıl bozabilir?
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor
AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar

Benzer haberler

Yerin 400 metre altından gelen lezzet

Yerin 400 metre altından gelen lezzet

Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı yılda 1400 metreküp

Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha 'mutlu'

21 çeşit mantıyla müşterilerinin damağını şenlendiriyor

21 çeşit mantıyla müşterilerinin damağını şenlendiriyor
Voleybol tutkusuyla 'dağ köyü'nün takımını 2. lige taşıdılar

Voleybol tutkusuyla 'dağ köyü'nün takımını 2. lige taşıdılar

Çölleşmiş arazide '16 litre su' ile fidan büyüttüler

Çölleşmiş arazide '16 litre su' ile fidan büyüttüler