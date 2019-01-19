'Yeni yüzümle 7 yıl rüya gibi geçti'

Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan hastası Uğur Acar, aradan geçen 7 yılda iş ve yeni arkadaşlara sahip olmanın, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Fotoğraf: AA/Mustafa Çiftçi

ANTALYA - AYŞE YILDIZ

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen ve bir aylıkken evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar, 21 Ocak 2012'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla yeni hayatına başladı.

Tıp dünyasında büyük ses getiren ameliyatla yeni yüzüne kavuşan Acar, 7 yılda yüz fonksiyonlarını büyük oranda kullanma kabiliyeti kazandı.

Nakil olmadan önce insanların yüzüne bakmaya çekindiğini, çocukların ise kendisinden korktuğu için sokağa çıkmadığını anlatan Acar, yeni yüzüyle sürekli çarşı pazar dolaştığını söyledi. Nakil olduğu hastanenin otoparkında çalışan Acar, aynaya bakıp, yeni yüzü için her gün şükrediyor.

"O mutluluğun tarifi yok"

İnsanların fotoğraf çektirmek için kendisine yakın ilgi gösterdiğini belirten Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde rutin kontrollerini yaptırdıktan sonra otobüsle köye dönerken hastaneden nakil için telefon geldiğini söyledi.

Hemen döndüğünü ve koşarak hastaneye geldiğini anlatan Acar, şöyle konuştu:

"Arayan Prof. Dr. Ömer Özkan'dı, ameliyat olacağımı söyledi. Ameliyata girdim, çok heyecanlıydım. Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi, ilk yüz nakilli hastası oldum. Ameliyattan sonra aynaya baktım, 'Bundan daha iyisi olmazdı' dedim. Kendimi tanıyamadım. O mutluluğun tarifi yok, çok farklı bir duyguydu. Bu, farklı bir yaşama başlatacak adımdı."

"Hiç arkadaşım yoktu"

Nakil öncesi zorlu bir hayatı olduğunu, evinden çıkamadığını dile getiren Acar, "Çocuklar benden korkuyordu, hiç arkadaşım yoktu. Yeni yüzümden sonra arkadaşlarım oldu, işim, güzel bir ortamım oldu. Nakille bütün sıkıntılarım son buldu." dedi.

Hala kendisini rüyada gibi hissettiğini ifade eden Acar, Türkiye'nin ilk yüz nakli olan hastası olmaktan ve insanların yoğun ilgisinden mutluluk duyduğunu belirtti.

"Her gün sabah yüzümü yıkarken aynaya bakıp şükrediyorum. Yeni yüzüm yeni hayatım oldu, hayallerim gerçekleşti. 7 yıl rüya gibi geçti." diyen Acar, iş hayatında en iyi yerlere gelmeyi, sağlıklı bir hayat sürmeyi istediğini söyledi.

Organ nakli çağrısında da bulunan Acar, herkesin bir gün organ nakli hastası olabileceğini, bunun için de organ ve kompozit doku bağışının diğer insanların hayatına dokunduğuna işaret etti.