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Yaşam

Yavru karaca 'Ramazan' emin ellerde

Düzce'de bir vatandaş tarafından bulunan yavru karacanın bakımı, teslim edildiği Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası çalışanları tarafından özenle yapılıyor.

Tayyib Hoşbaş   | 09.05.2019
Yavru karaca 'Ramazan' emin ellerde

Düzce

Düzce'de bir fındık bahçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yavru karaca, rehabilitasyona alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumayeri Hamascık köyünde yaşayan H.M, çalışmak için gittiği fındık bahçesinde, etrafında köpeklerin bulunduğu yavru karacayı gördü.

Köpekleri bölgeden uzaklaştıran H.M, karacayı çuvala sararak evine getirdikten sonra durumu yetkililere bildirdi.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, H.M'den yavru karacayı teslim aldı.

Veteriner hekim tarafından ilk tedavisi yapılan karacaya, götürüldüğü Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki çalışanlar "Ramazan" ismini verdi.

Herhangi bir yarası olmadığı tespit edilen karaca, saha çalışanlarınca her gün özenle keçi sütüyle besleniyor, bakımı yapılıyor.

Yavru karaca, rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

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