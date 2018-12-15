Yavru bozayı ilçe merkezinde yiyecek aradı

Kış uykusuna yatmayan yavru bir bozayı, Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezinde çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.

KARS

Kış uykusuna yatmayan ve Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezine inen yavru bozayı, çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.

Dünyanın tek göç eden bozayılarının bulunduğu Sarıkamış'ta bozayılar, yaz döneminde yaklaşık 300-350 kilometre yol katederek, Artvin'in Şavşat ilçesindeki ormanlık alana gidiyor.

Burada meyvelerle ve bitki örtüsüyle beslenen hayvanlar, kış uykusuna yatmak için Sarıkamış ormanlarına geri dönüyor.

Havanın soğuması ve kar yağmasına rağmen ayılar ilçe merkezindeki çöp dökülen yerlerde görülmeye başladı.

İnönü Mahallesi'ndeki millet bahçesi mevkisinde bulunan çöp konteynerlerine karnını doyurmak için gelen yavru bir bozayı, ilginç görüntüler oluşturdu. Bozayıyı gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla özçekim yaptı.

Mahalle sakinlerinden Fatih Tur, ilk defa bozayı gördüğünü belirterek, "Aç kalan ayılar ilçe merkezine kadar iniyor. Arabayla geçerken gördüm, şaşırdım. Aramızda 5 metre vardı. Cep telefonu ile özçekim yaptık." dedi.

Bozayı yavrusu, bir süre sonra köpeklerin kendisini rahatsız etmesi nedeniyle bölgeden uzaklaştı.

Muhabir: Hüseyin Demirci



