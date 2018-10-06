Yaşlı çiftin üzüm hasadını öğrenciler yaptı

Fotoğraf: AA/Yahya Sezgin

MUŞ

Muş'ta üniversite öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında ziyaret ettikleri yaşlıların evlerini temizliyor, onlara işlerinde yardımcı oluyor.

Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) eğitim gören ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan bir grup öğrenci, her hafta sonu yaşlıları ziyaret ederek hayır dualarını alıyor. Öğrenciler, evlerini temizledikleri yaşlılara günlük işlerinde de yardımcı oluyor.

Öğrenciler Ağaçlık Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Mecit ve Meryem Oğlağo çiftini de ziyaret etti.

Yaşlı çiftin evini temizleyen öğrenciler, bahçedeki bağdan da üzüm topladı.

Öğrencilerden Rümeysa Kayıklık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KYK'nın sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaşlıları ziyaret edip yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Kendisi ve arkadaşlarının projeye gönüllü katıldığını anlatan Kayıklık, şunları dile getirdi:

"Her hafta yaşlıları ziyaret ediyoruz ev ve diğer işlerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Belki onların iş konusunda bizlere ihtiyaçları yok ama bu davranış onları çok mutlu ediyor. Yüzlerindeki mutluluğu görünce biz de çok seviniyoruz. Elimizde olsa her gün onlarla muhabbet etmek isteriz."

KYK İl Müdürü Emrullah Güler, her zaman "yaşlı çınarların" yanında olmak istediklerini ifade etti.

Öğrencilerin üzüm hasadı yaparak yaşlı çiftin yüzünü güldürdüğünü belirten Güler, sosyal sorumluluk projelerini sürdürmek istediklerini kaydetti.

Mecit Oğlağo ise öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muhabir: Yahya Sezgin