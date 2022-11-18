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Yaşam

'Yaşam Evleri' projesiyle İdlib'te 359 aile daha yuvasına kavuştu

Hak İnsani Yardım Derneği, Suriye'nin İdlib kentinde "Yaşam Evleri" projesinin 5'inci etabını da tamamlayarak 359 aileyi yeni yuvalarına kavuşturdu.

Zeynep Rakipoğlu   | 18.11.2022
'Yaşam Evleri' projesiyle İdlib'te 359 aile daha yuvasına kavuştu

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonu ve "Bir aradayız İdilib'in yanındayız" sloganıyla İçişleri Bakanlığının desteğiyle hazırlanan kampanyaya, Hak İnsani Yardım Derneği 5 etaptan oluşan "Yaşam Evleri" projesiyle destek sağladı.

Projeyle 40 metrekare büyüklüğe sahip banyo ve tuvaleti, mutfağı, temiz su ve elektrik tesisatı, kanalizasyonu, su deposu olan pencereleri demirli, beton çatılı 1+1 evler inşa edildi.

Bölgede 2019 yılında başlatılan "Yaşam Evleri" projesinin 5'inci etabı da tamamlanarak 359 aile yeni yuvalarına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gür, çadırlarda yaşam mücadelesi veren ailelerin daha güvenli ortamda olmaları için evler yaptıklarını ve ailelere teslim ettiklerini kaydetti.

Gür, Suriye halkını desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, hiçbir çocuğun çatısız kalmamasını hedeflediklerini ifade etti.

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