Euro
10.20
Dolar
8.61
BIST 100
1,353.34
Altın
1,809.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Yaşam

'Yanık Ülke'nin 12 bin yıllık kanyonu: Adala

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 12 bin yıl önce yanardağların patlaması sonucunda oluştuğu tahmin edilen Adala (Hermos) Kanyonu, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kamil Altıparmak   | 13.07.2021
'Yanık Ülke'nin 12 bin yıllık kanyonu: Adala Fotoğraf: Kamil Altıparmak / AA

Manisa

"Yanık Ülke"nin 12 bin yıllık kanyonu doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 12 bin yıl önce yanardağların patlaması sonucunda oluştuğu tahmin edilen Adala (Hermos) Kanyonu, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin tercih ettiği kanyon, kamp yapmak ve doğayla baş başa kalmak isteyenlere de ev sahipliği yapıyor. ( Kamil Altıparmak - Anadolu Ajansı )

Gediz Ovası, Demirköprü Barajı, Marmara Gölü ve antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Yanık Ülke" olarak tanımladığı jeoparkın ortasında yer alan Adala Kanyonu, sönmüş lav akıntılarının arasında doğal güzelliklerinin yanı sıra Gediz Nehri'ne de eşlik ediyor.

Doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin tercih ettiği kanyon, kamp yapmak ve doğayla baş başa kalmak isteyenlerin de uğrak noktası.

Adala Kanyonu, yemyeşil doğası, antik çağdan günümüze uzanan binlerce yıllık geçmişi ve coğrafi yapısıyla keşfedilmeyi bekleyen Ege'nin önemli tabiat varlığı olarak dikkati çekiyor.

Sıcak yaz günlerinde ziyaretçilerine serinleme fırsatı veren kanyon, eşsiz doğası, 25 metre yüksekliğindeki şelalesi, Kız Köprüsü ve çam ormanlarıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Jeopark Belediyeler Birliği Turizm Sorumlusu Ali Karataş, AA muhabirine, kanyon içinde ve çevresinde doğa sporlarına uygun güzergahlar ve rotalar oluşturacaklarını belirtti.

Doğa yürüyüşçülerine ve kampçılığa ilgi duyanları bölgeye çekmeye çalıştıklarını ifade eden Karataş, "Doğa sporları önemli bir tanıtım aracı. Bizler için doğa yürüyüşleri, bisiklet parkurları ve doğa sporlarıyla ilgili etkinlikler oldukça önemli. Su geçişleri, tırmanmalar ve güzergahlar her yaştan vatandaşımıza gayet uygun. Doğayla baş başa zaman geçirmek isteyen herkesi Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkına ve eşsiz jeositlerimize bekliyoruz." dedi.

Salihli Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ise Jeopark Belediyeler Birliği tarafından desteklenen doğa sporları organizasyonlarında cazibe merkezi haline getirmek istedikleri kanyonun büyük bir turizm potansiyeli barındırdığını ifade etti.

Tarihte "Hermos" olarak anılan günümüzdeki adıyla Adala Kanyonu'nu daha fazla tanıtmak istediklerini dile getiren Karaoğlu, "Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın önemli jeositlerinden biri olan kanyon, yürüyüş sporuyla ilgilenenler için önemli güzergahlara sahip. Son dönemde özellikle doğa severlerin gözle görülür artan bir ilgisi var." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Tunus'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım desteği
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesinde
FDA: Johnson and Johnson Kovid-19 aşısı, nadir görülen nörolojik bozukluğa yol açabilir
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

'Yanık Ülke'nin 12 bin yıllık kanyonu: Adala

'Yanık Ülke'nin 12 bin yıllık kanyonu: Adala

Dünya mirası Nemrut ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Gastronomi şehri Afyonkarahisar tanıtımda atağa kalktı

Yunus Emre Enstitüsü 'Türkçe ve Türk Kültürüne Uluslararası Katkı Ödülleri' verecek

Yunus Emre Enstitüsü 'Türkçe ve Türk Kültürüne Uluslararası Katkı Ödülleri' verecek
Göbeklitepe'nin şöhreti UNESCO ile taçlandı

Göbeklitepe'nin şöhreti UNESCO ile taçlandı