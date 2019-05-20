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Yaşam

Yanan atölyedeki kedileri itfaiye kurtardı

Sivas'ta yangın çıkan marangoz atölyesindeki kedi ile 4 yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Serhat Zafer   | 20.05.2019
Yanan atölyedeki kedileri itfaiye kurtardı

Sivas

Organize Sanayi Bölgesi'nde, Murat Taş'a ait mutfak dolabı, koltuk ve mobilya üretilen atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, atölyedeki kedi ile 4 yavrusunu fark etti.

Yoğun duman nedeniyle maske takarak içeri giren itfaiye eri, kutudaki yavrular ile anne kediyi dışarı çıkardı.

Kurtarılan kediler güvenli bir yere götürüldü.

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