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Yaşam

Yamaç paraşütüyle uçarken kemençe çaldı

Tekirdağ'da yamaç paraşütü yapan genç kemençeci Gökdeniz İncehasan, "Yamaç paraşütü yapanları görünce hoşuma gitti. Ben de uçuş yapmak istedim. Yükseklik korkum olmasına rağmen bunu denemek istedim. Gökyüzünde kemençe şovumuzu da yaptık." dedi.

Mesut Karaduman  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
Yamaç paraşütüyle uçarken kemençe çaldı

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine gezmeye gelen 19 yaşındaki Gökdeniz İncehasan, yamaç paraşütüyle uçarken kemençe çaldı.

Arkadaşlarıyla ilçeye gelen İncehasan, Uçmakdere Mahallesi'nde Ganos Dağı eteklerinde yamaç paraşütü yapanları görünce bunu deneyimlemek istedi.

İncehasan, yamaç paraşütü pilotu Okay Güzel ile 600 metre yükseklikteki pistte hazırlıklarını tamamladıktan sonra tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi.

Gökyüzünde kemençe çalıp, Karadeniz türküleri seslendiren İncehasan, yaklaşık 20 dakika havada kaldı. İncehasan, uçuşunu sorunsuz şekilde tamamladı.

Gökdeniz İncehasan, AA muhabirine, Trabzonlu olduğunu ve memleketinin kültürünü yaşatmak için 6 yıldır kemençe çaldığını söyledi.

Kentte düzenlenen düğünlerde sahne alarak kemençe çalıp, Karadeniz türküleri seslendirdiğini ifade eden İncehasan, "Uçmakdere'ye gezmeye burada kemençe çalıp kendi aramızda eğlenmeye gelmiştik. Yamaç paraşütü yapanları görünce hoşuma gitti. Ben de uçuş yapmak istedim. Yükseklik korkum olmasına rağmen bunu denemek istedim. Gökyüzünde kemençe şovumuzu da yaptık." dedi.

"Gökyüzünde kemençe çalmak farklı bir deneyimmiş"

İncehasan, yıllar önce vefat eden engelli amcasının yamaç paraşütüne binme hayali olduğunu belirterek, amcasının hayalini yerine getirdiği için de mutlu olduğunu dile getirdi.

Farkındalık oluşturmak için gökyüzünde kemençe çaldığını belirten İncehasan, "Yamaç paraşütü yapmak, gökyüzünde kemençe çalmak farklı bir deneyimmiş. Ben çok beğendim. Yamaç paraşütünü herkese tavsiye ediyorum. İlk başlarda çok heyecanlandım. Yapamam diye düşündüm. Tekirdağ'da kültürümüzü yaymaya, herkese göstermeye devam ediyorum. Bundan sonra da bu tür farklı etkinliklere devam edeceğim." diye konuştu.

Yamaç paraşütü pilotu Okay Güzel de kemençe çalan birisini uçurmanın kendisi için farklı bir deneyim olduğunu dile getirerek, "Gökyüzünde kemençe çalarken hiç zorlanmadı. Kemençe eşliğinde güzel bir uçuş gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

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