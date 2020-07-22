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Yaşam

Yamaç paraşütüyle uçarken davul çaldı

Şarköy ilçesine gezmeye gelen Ahmet Çelik'in sosyal medyada paylaştığı video ilgi gördü.

Mesut Karaduman   | 22.07.2020
Yamaç paraşütüyle uçarken davul çaldı

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine gezmeye gelen Ahmet Çelik, yamaç paraşütüyle uçarken davul çaldı.

Arkadaşlarıyla Şarköy'e gelen Çelik, Uçmakdere Mahallesi'nde Ganos Dağı eteklerinde yamaç paraşütü pilotu ile 600 metre yükseklikteki pistte hazırlıklarını tamamladıktan sonra tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi.

Yaklaşık 20 dakika havada kalan Çelik, davul çalıp şarkı söyledikten sonra uçuşunu sorunsuz tamamladı.

Çelik'in sosyal medyada paylaştığı video ilgi gördü.


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