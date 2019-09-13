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Yaşam

Yağmurda ıslanan köpeği kıyafetiyle kuruladı

Muğla'da yağmurda ıslanan köpeği, kıyafetiyle kurulayan gazeteci takdir topladı.

Osman Akça   | 13.09.2019
Yağmurda ıslanan köpeği kıyafetiyle kuruladı

Muğla

Muğla'da bir gazetecinin, yağmurda ıslanan köpeği kıyafetiyle kurulaması vatandaşlardan takdir aldı.

Kentte sabah saatlerinden beri aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.

Bir yerel gazetede muhabir olarak çalışan Neval Çolak (27), haberden dönerken Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde yağmurda ıslanmış köpeği fark etti. Hayvanın titrediğini, hareket etmediğini gören muhabir, terzide diktirdiği kıyafetiyle köpeği kuruladı. O anlar bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yakında bulunan bir gözlük dükkanı çalışanları da havlu peçetelerle gazeteciye yardım etti. Köpek daha sonra bir iş yerine götürülerek klimayla ısıtılmaya çalışıldı.

Gazeteciyi takdir eden vatandaşlar, haber verilmesine rağmen belediye ekibinin geç gelmesine tepki gösterdi.

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