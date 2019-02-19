Yabancı öğrenciler 'ebru' öğreniyor

Üniversite eğitimi için Özbekistan, Kazakistan, Cezayir ve Azerbaycan gibi ülkelerden Trabzon'a gelen öğrenciler, Alacahan'da açılan kursta ebru sanatının püf noktalarını öğreniyor.

TRABZON - Duygu Avunduk

Üniversite eğitimi için Özbekistan, Kazakistan, Cezayir ve Azerbaycan gibi ülkelerden Trabzon'a gelen öğrenciler, Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunca Alacahan'da açılan kursta ebru sanatının inceliklerini öğreniyor.

Alacahan'daki ebru kursuna, yabancı üniversite öğrencileri ilgi gösteriyor. Özbekistan, Kazakistan, Cezayir ve Azerbaycan gibi ülkelerden gelen öğrenciler, boş zamanlarını ebru kursunda değerlendiriyor.

Öğrenciler, ülkelerine döndüklerinde inceliklerini öğrendikleri ebru sanatının yaygınlaştırılması için atölye açarak eğitim vermeyi hedefliyor.

Ebru eğitmeni Songül Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ebru sanatını 15 yıldır hem yurt içi hem de yurt dışında tanıtmaya çalıştığını söyledi.

Ebru sanatını öğrenmek için gelen yabancı öğrencileri gördükçe mutlu olduğunu belirten Kartal, "Orta Asya tarafından gelen öğrenciler, bu sanata daha fazla ilgi gösteriyor. Sınıfta farklılıklar güzellikleri oluşturuyor. Öğrenciler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda adeta gönüllü turizm elçiliği görevi üstleniyor. Ülkemizi ve sanatımızı kendi ülkelerine tanıtıyorlar." dedi.

"Dizi izlerken ebru sanatıyla tanıştım"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesinde öğrenim gören Kırgızistanlı Oroz Salmoorbekov, Türkçe öğrenmek için dizi izlerken ebru sanatıyla tanıştığını ifade ederek, "Su üzerinde duran boyanın kağıda nasıl geçtiğini merak ettim. Araştırdım ve Songül hoca ile tanıştım. Yaklaşık 3 yıldır bu kursa geliyorum." diye konuştu.

Salmoorbekov, ülkesinde ebru sanatının bilinmediğini kaydederek, "Bu sanatı bilmiyordum. 20 yaşından sonra ebruyla ilgilenmeye başladım. Ülkeme döndüğüm zaman kendime atölye açmak istiyorum, çünkü ebru sanatı Kırgızistan'da yok. Ebru yaparken çok eğleniyorum, çok güzel bir sanat." ifadelerini kullandı.

KTÜ İlahiyat Fakültesi öğrencisi Kazakistanlı Madina Abdullaeva ise Türkiye'de öğrenciler için her türlü imkanın olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Seçmeli derste ebru sanatı ile tanıştım ve çok etkilendim. Bizim memlekette bunun halılara yapılmış şekilde vardır ama suyun üzerine boyaların kağıtla alınma şekli bilinmiyor. Ülkeme gittiğimde de devam ettirmeyi düşünüyorum. Ebru yaparken renkler sayesinde insan çok rahatlıyor. Kağıdın üzerine çizim yapmaktansa, suyun üzerine çizmek insan ayrı bir heyecan veriyor."

Rus asıllı Özbekistanlı Anastasiya Çelik de evlendikten sonra Trabzon'da yaşamaya başladığını belirterek, "Ev hanımıyım ve 2 çocuğum var. Ebruyu ilk kez televizyonda belgesel izlerken gördüm. Eşimle araştırdık ve Alacahan'da Songül hocaya ulaştık. Bu kursta her ülkeden kardeşlerimiz var. Onlarla tanıştığıma çok memnun oldum." şeklinde konuştu.

"Bu kursta kendimizi memleketimizde gibi hissediyoruz"

KTÜ Mimarlık Fakültesinde eğitim gören Kırgızistanlı Gulina Orozoeva, Trabzon'a geldiği ilk yıllarda çok yabancılık çektiğini ancak ebru sanatıyla tanıştıktan sonra eğitmen Songül Kartal'ın kendilerine hem annelik hem de hocalık yaptığını dile getirdi.

Kursta kendilerini memleketlerinde gibi hissettiklerini aktaran Orozoeva, şunları kaydetti:

"İlk ebru yapmaya başladığımızda bize çok farklı gelmişti. Çok şaşırmıştık, çünkü biz ilk defa suya çizim yapıldığını gördük. Çok şaşırdık ve bayıldık, hoşumuza gitti. Anlatamam, çok güzel hisler oldu. Daha şimdiden bu sanatı ülkeme taşıdım, aileme gösterdim. Artık onlar da bu sanatı biliyorlar. Eğer sanata ilginiz varsa kursa gelip öğrenmenizi tavsiye ediyorum."