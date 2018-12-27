Vücudu yanan Erbilli çocuk, Türkiye'de şifa buldu

ANTALYA/DİYARBAKIR - AYŞE YILDIZ/AHMET KAPLAN

Irak'ın Erbil kentinde gaz sobasının patlaması sonucu vücudunun yüzde 15'i yanan 6 yaşındaki Saboor Fage Muhammet, sağlık alanında yapılan girişimler sonucu Türkiye'de şifa buldu.

Gaz sobasının patlaması sonucu yüzü, elleri, bacakları ve vücudunun bir bölümünde ikinci derece yanık oluşan minik Muhammet, kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanenin, daha önce Antalya'da düzenlenen "Uluslararası İslam Dünyası Sağlık Turizmi Konseyine (MEDTİS 2018) katılan doktoru, durumu kötüleşen Muhammet için Erbil'deki tedavi imkanlarını yeterli görmeyerek, Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Başkanı Dr. Mehmet Kanpolat ile iletişime geçti.

Erbil'e en yakın tam teşekküllü hastane olan Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nin Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu'nu arayan Kanpolat, Muhammet'in Türkiye'ye sevk edilmesi için seferber oldu.

Erbil'den ambulansla saat 03.30 sıralarında Habur Sınır Kapısı'na getirilen Muhammet, Diyarbakır'dan gönderilen ambulansa alındı.

Dicle Tıp Fakültesi Hastanelerine ulaştırılarak, yanık merkezinde tedaviye alınan Muhammet, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata tutundu. Muhammet'in yanıkları büyük oranda tedavi edildi.

"Burada uygulanan tedavi çok iyi geldi"

Plastik cerrahi doktorlarının müdahalesiyle yüzü gülen Muhammet, AA muhabirine Türkiye'ye gelmeden önce ayağa kalkamadığını, hiçbir şey yiyemediğini anlattı.

Türk hekimlerine teşekkür eden Muhammet, "Artık yürüyebiliyorum, tek başıma yemeğimi yiyebiliyorum, oturabiliyorum. Yürüyerek taburcu olacağım." dedi.

Anne Sahide Eshad ise yaşadıklarının ardından oğlunu Erbil'deki hastaneye yatırdıklarını ancak durumunun gittikçe ağırlaştığını dile getirdi.

Oğlunun sağlık durumunun kötü, elleri, ayakları ve yüzünün yanık olduğunu belirten Eshad, "Çok şükür burada uygulanan tedavi, verilen ilaçlar çok iyi geldi. Sağlık durumu çok iyi. Doktorlar, hastane yönetimi herkes güler yüzlü, çok iyi davrandılar." dedi.

"Hasta buraya gelmemiş olsaydı kaybedilebilirdi"

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Kadiroğlu da Kanpolat ile yaptıkları görüşmenin ardından hastayı sınırdan aldıklarını söyledi.

Hastanın, ikinci derece vücudunun yüzde 15'i yanmış, genel durumu kötü ve alev yanığıyla geldiğini dile getiren Kadiroğlu, şunları kaydetti:

"Derhal tedavisine başlandı. Bu hasta yanık merkezimize gelmemiş olsaydı gerek sıvı kaybından gerek enfeksiyondan kaybedilebilirdi. Buraya getirilmiş olması hastanın yaşama tutunması açısından son derece yararlı oldu. Sağlık turizmi yetki belgesini aldıktan sonra, sağlık turizmi kapsamında Erbil'den gelen ilk hastamız oldu."

Kadiroğlu, hastanelerinin sağlık turizmi açısından stratejik konuma sahip olduğunu belirterek, kentin 12 ülkeye bir, 57 ülkeye dört saat mesafede olduğunu aktardı.

"O gece hiç uyumadık"

UASTED Başkanı Dr. Kanpolat da geçen kasım ayındaki MEDTİS 2018'e Irak'tan katılan doktorun, vücudu yanan Muhammet için yardım istediğini anlattı.

Güneydoğu Anadolu'daki hastanelerin bölge ülkeler için avantaj olduğuna değinen Kanpolat, şöyle konuştu:

"8 Aralık'ta saat 23.30 sıralarında Erbil'den doktor arkadaş arayıp bir hastanın vücudunda yüzde 15 yanık olduğunu söyledi ve bizden destek istediler. Başhekim Ali Kemal beyi aradım. O da olumlu dönüş yaptı. Ardından Erbil ile görüşmelerimiz başladı. Saat 00.30 sıralarında Diyarbakır'dan bir ambulansı Habur'a gönderdik. 03.30 sıralarında Habur'da hastanın transferi bizim ambulansa yapıldı. Sabah saatlerinden Dicle Üniversitesi Hastanesine ulaştırıldı. O gece hiç uyumadık. Böylece, sağlık turizmi açısından önemli gelişme oldu."

Türkiye'de 2002'den sonra yapılan sağlık yatırımlarının önemine işaret eden Kanpolat, sağlık turizmi anlamında kamu, özel sektör, üniversite ve bölge ayrımı yapmaksızın Türkiye'nin bütün köşesine sağlık turizmini yaymak istediklerini vurguladı.