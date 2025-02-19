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Yaşam

Veterinerlerle dans eden papağan "Ares" ilgi odağı oldu

Mersin'de "Ares" isimli papağan tedavi için götürüldüğü hayvan hastanesindeki dansıyla veterinerlerin yüzünü güldürdü

Yakup Sağlam  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Veterinerlerle dans eden papağan "Ares" ilgi odağı oldu Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Mersin

İş insanı Mustafa Ensalih, 3 yaşındaki Kakadu cinsi papağanını tüylerindeki dökülme nedeniyle merkez Yenişehir ilçesindeki Petical Hayvan Hastanesi'ne götürdü.

Tedavi öncesi papağanı sakinleştirmek isteyen 4 veteriner, dans etmeyi seven "Ares" için müzik açtı.

Müzik sesini duyunca hareketlenip veterinerlerin dansına eşlik eden papağan, hastanedekilerin yüzünü güldürdü.

"Ares"in kendileriyle oynadığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden veterinerler, videoyu sosyal medya platformlarında paylaştı.

"Buraya her gelişinde bizi neşeye boğuyor"

Hastanenin başhekimi Orhan Özbaba, AA muhabirine, "Ares"in taklit yetenekleriyle öne çıktığını söyledi.

Papağanın tedavisiyle yakından ilgilendiklerini anlatan Özbaba, "Paylaştığımız video binlerce hatta milyonlarca kez izlendi. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'da bile paylaşıldı. Müthiş bir hayvan, çok uyumlu. Buraya her gelişinde bizi neşeye boğuyor." dedi.

Veteriner hekim Olcay Salihlioğulları da papağanla eğlenceli zaman geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kontrol sırasında Ares'in kafa sallama hareketini fark ettik. Kafasını sallaması üzerine biz de dans edince ortaya güzel görüntü çıktı. Video bizi mutlu edince sosyal medyada paylaştık. Kakadu cinsi papağanlar dans etme konusunda gerçekten çok iyi. Olumlu yönde geri dönüşler oldu. İnsanların mutlu olmaya, mutlu olan insanların eğlenceli görüntülerini izlemeye çok ihtiyaçları var."

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