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Yaşam

Vanlı kadınlar rölyef tekniğiyle üç boyutlu tablolar yapıyor

Van'ın Özalp ilçesinde Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kursa katılan kadınlar, rölyef tekniğiyle üç boyutlu tablolar yapıyor.

Hakan Sarı   | 09.05.2022
Vanlı kadınlar rölyef tekniğiyle üç boyutlu tablolar yapıyor Fotoğraf: Hakan Sarı/AA

Van

Rölyef kursunda usta öğreticilerden eğitim alan kadınlar, bu sayede el becerilerini geliştirerek meslek ediniyor.

Öğrendikleri bilgilerle tablolar yapan kadınlar, bunların satışından gelir elde ediyor.

Usta öğretici Duygu Bağrıyanık, AA muhabirine, kursiyerlerin çoğunun hobi olarak başladıkları kursu kazanç kapısı haline getirdiğini söyledi.

20 öğrencinin tablolarının sergilendikten sonra satışa sunulduğunu belirten Bağrıyanık, "Elde edilen geliri öğrencilerimize veriyoruz. Onlar da aile bütçelerine destek oluyor. Aynı resimden 13-14 tanesini değişik açılardan keserek 3 boyut oluşturuyoruz. Resim genelde iki boyuttur ama biz burada 3. boyutu oluşturarak bir kalınlık elde ediyoruz. Böylece resim canlı hale geliyor." diye konuştu.

Kursiyerlerden Zeycan Ertan da kursun kendileri için verimli olduğunu dile getirerek, "Daha önce istediğim bir çalışmaydı ama katılamadım. Kırsalda yaşayan kadınlar için bu tür kurslar çok faydalı oluyor. Çok memnunum. Resme baktığınızda sanki canlıymış gibi görünüyor. İlk tablom Kaplumbağa Terbiyecisi oldu." ifadelerini kullandı.

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