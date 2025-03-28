Dolar
38.01
Euro
40.94
Altın
3,071.87
ETH/USDT
1,911.90
BTC/USDT
85,025.00
BIST 100
9,476.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak Ankara'nın Haymana ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.-VTR-
logo
Yaşam

Vanlı genç atık malzemelerden go-kart aracı yaptı

Van'ın Erciş ilçesinde oto sanayide çalışan genç, hurda malzemeden go-kart aracı tasarladı.

Necmettin Karaca  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Vanlı genç atık malzemelerden go-kart aracı yaptı Fotoğraf: Necmettin Karaca/AA

Van

Erciş Oto Sanayi Sitesi'nde oto tamirciliği yapan 19 yaşındaki Muhammed Can, atıl durumdaki malzemeleri bir araya getirdi.

Can, yaklaşık 6 aylık çalışmasının ardından go-kart aracını tamamlamayı başardı.

Sanayide aracının test sürüşünü yapan Can, hayalini kurduğu go-kart aracını yapmak için birçok malzemeyi bir araya getirdi.

Yorucu bir çalışmanın ardından aracı tamamladığını belirten Can, şunları kaydetti:

"Boş zamanlarımda hayalini kurduğum aracı tasarlamaya karar verdim. Demir ve profilleri hurdacıdan aldım. Motor ve lastikleri internetten sipariş ettim. Diğer malzemeleri sanayide topladım. Koltuğu, kırık sandalyeden yaptım. 6 ayda aracı tasarladım."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Otoyol jandarması Ramazan Bayramı öncesi görev başında
Bakan Yerlikaya'dan "bir kural, bir ömür" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü
Dünyanın en iyi 7 kütüphanesi arasına giren Burdur Halk Kütüphanesi yenilikçi çalışmalarını sürdürecek
İslahiye'deki 4 bininci kalıcı konut hak sahibine teslim edildi

Benzer haberler

Vanlı genç atık malzemelerden go-kart aracı yaptı

Vanlı genç atık malzemelerden go-kart aracı yaptı

Van Gölü'ndeki çekilme balıkçıları zor durumda bıraktı

Konservatuvar öğrencisi berber, köy çocuklarına şarkılar eşliğinde bayram tıraşı yapıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet