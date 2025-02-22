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Yaşam

Van'ın tarihi yapıları karla kaplandı

Van'da kar yağışının ardından tarihi yapılar beyaza büründü.

Özkan Bilgin  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Van'ın tarihi yapıları karla kaplandı Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Van

Kentte dün etkili olan yağışın ardından Van Kalesi ve zirvesindeki Süleyman Han Camisi​​​​​​​ karla kaplandı.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Eski Van Şehri'nde, Ulu Cami, Kızıl Minare, Abbasağa Camisi ve Hüsrev Paşa Hanı gibi yapılar da beyaza büründü.

Gevaş ilçesinde ise tarihi Selçuklu Mezarlığı ve Halime Hatun Kümbeti karla kaplandı.

Kar altındaki tarihi ve kültürel yapılar, dronla görüntülendi.

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