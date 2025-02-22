Van'ın tarihi yapıları karla kaplandı
Van'da kar yağışının ardından tarihi yapılar beyaza büründü.
Van
Kentte dün etkili olan yağışın ardından Van Kalesi ve zirvesindeki Süleyman Han Camisi karla kaplandı.
Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Eski Van Şehri'nde, Ulu Cami, Kızıl Minare, Abbasağa Camisi ve Hüsrev Paşa Hanı gibi yapılar da beyaza büründü.
Gevaş ilçesinde ise tarihi Selçuklu Mezarlığı ve Halime Hatun Kümbeti karla kaplandı.
Kar altındaki tarihi ve kültürel yapılar, dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.