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Yaşam

Van'ın Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Van'ın doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi, hafta sonu çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Muhammed Onur Yavrutürk  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Van'ın Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı Fotoğraf: Muhammed Onur Yavrutürk/AA

Van

Karların ermesi ve yağışlarla debisi artan şelale, yılın her döneminde ayrı bir güzelliğe bürünerek yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Bendimahi Çayı üzerinde 20 metre yükseklikten akan suyuyla seyrine doyum olmayan görüntülere sahne olan şelalede, hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Aileleriyle şelalenin aktığı alana gelen vatandaşlar, eşsiz manzarayı fotoğrafladı, doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

Ziyaretçilerden Alper Çolak, Erzurum'dan geldiğini belirterek, "Şelalenin bu kadar gür aktığını bilmiyordum. Arkadaşlarımla buraya geldik. Güzel vakit geçirdik. Herkesi buraları görmeye davet ediyorum." dedi.

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