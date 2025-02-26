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Yaşam

Van'daki Zernek Barajı buz tuttu

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Zernek Barajı, dondurucu soğukların etkisiyle buz ve karla kaplandı.

Ali Çelik  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Van'daki Zernek Barajı buz tuttu Fotoğraf: Ali Çelik/AA

Van

Kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı akarsular ve göletler buz tuttu.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Gürpınar ilçesinde, Zernek Barajı Gölü'nün tamamı buzla kaplandı.

Son yağışlarla beyaza bürünen barajda, kafes balıkçılığının yapıldığı havuzlar ile balıkçı tekneleri buz kütleleri arasında kaldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Ayten, AA muhabirine, barajda yıllık 1250 ton üretim kapasitesine sahip 5 alabalık üretim tesisinin bulunduğunu söyledi.

Dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buz tutan barajda yavru alabalıkların olduğunu belirten Ayten, şunları kaydetti:

"Barajda balık üretimi devam ediyor. Şu an yemleme yapılmıyor ancak buzların çözülmesiyle üretim tekrar başlayacak. Barajın doluluk oranı yüzde 50-55 civarında. Mart ayında yağışların da eklenmesiyle bu seviyenin artacağını düşünüyoruz. Bizler de üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."

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