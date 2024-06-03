Dolar
32.20
Euro
34.96
Altın
2,332.06
ETH/USDT
3,837.60
BTC/USDT
69,696.00
BIST 100
10,545.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Van'da yaylalar sarı çiçeklerle kaplandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde yaylalar son günlerde açan sarı çiçeklerle renklendi.

Sadrettin Kaya  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Van'da yaylalar sarı çiçeklerle kaplandı Fotoğraf: Sadrettin Kaya/AA

Van

Tendürek Dağı ile ilçenin yüksek kesimlerindeki yaylalarda, doğanın canlanmasıyla seyrine doyum olmayan manzaralar oluştu.

Yeşil bitki örtüsünün sarı açan çiçeklerle bütünleştiği yaylalara gelen vatandaşlar da yöresel yemeklerde ve peynirde kullanılan otlardan topladı.

Vatandaşlardan Mehmet Saki Taş, yaylalarda açan sarı çiçeklerin güzel manzara oluşturduğunu söyledi.

İlçede kışın uzun sürdüğünü belirten Taş, "Karların erimesi ve çiçeklerin açmasıyla ilçemizdeki yaylalarda renk cümbüşü yaşanıyor. Biz de bu güzellikleri görmek için geldik. Çok güzel bir manzara var burada." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da çöp evde bakımsız bulunan çocuğun teyzesi ve kuzenine hapis cezası
Nobel ödüllü Sancar'a, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi onursal üyelik belgesi takdim edildi
İstanbul'da çökme riski taşıyan 1556 bina tespit edildi
2024-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Silivri'de fabrikada yangın çıktı

Benzer haberler

Van'da yaylalar sarı çiçeklerle kaplandı

Van'da yaylalar sarı çiçeklerle kaplandı

"Van Gölü Canavarları" Türkiye Yol Şampiyonası'na hazırlanıyor

Engeline meydan okudu, katıldığı ilk şampiyonada Türkiye birincisi oldu

Van'daki 4 barajdan 2'si artan yağışlarla tamamen doldu

Van'daki 4 barajdan 2'si artan yağışlarla tamamen doldu
Van'da açılan "Sporcu Fabrikası"nda 2 bin 300 sporcu eğitim alıyor

Van'da açılan "Sporcu Fabrikası"nda 2 bin 300 sporcu eğitim alıyor
Van'da inci kefallerinin göçü festivalle tanıtılacak

Van'da inci kefallerinin göçü festivalle tanıtılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet