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Yaşam

Van'da tarihi yapılar karla kaplandı

Van'da etkili olan karın ardından tarihi yapılar beyaza büründü.

Ali Çelik  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
Van'da tarihi yapılar karla kaplandı Fotoğraf: Ali Çelik - AA

Van

Urartular'dan bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van Kalesi, kalenin güneyindeki "Eski Van Şehri" ve tarihi camiler karla kaplandı.

Tarihi Ulu Cami, Kızıl Minare, Abbasağa Camisi, Hüsrev Paşa Hanı gibi yapıların kar örtüsüyle bütünleşmesi, ilgi çeken manzara oluşturdu.

Bölgenin karla kaplanan görüntüsü dronla görüntülendi.

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