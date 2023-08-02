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Yaşam

Van'da sıcaktan bunalan vatandaşlar Müküs Çayı'nda serinliyor

Van'ın Bahçesaray ilçesinde sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Müküs Çayı'nda yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Hakan Sarı  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Van'da sıcaktan bunalan vatandaşlar Müküs Çayı'nda serinliyor Fotoğraf: Hakan Sarı/AA

Van

Sıcaklığın zaman zaman 35 dereceye kadar yükseldiği ilçede vatandaşlar, ağaç gölgeleri, yeşil alanlar ve kapalı alanlarda vakit geçirmeye çalışıyor.

Bazı vatandaşlar da ilçenin ortasından geçen Müküs Çayı'nda yüzerek serinliyor.

Van Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Sıcak havada yüzmek iyi geliyor. Serinliyoruz. İlçede kamp yaptık. Buranın muazzam bir güzelliği var." dedi.

Menduh Acar ise sıcakların birkaç gündür çok bunaltıcı olduğunu ifade ederek, "Serinlemek için Müküs Çayı'nda yüzmeye geldik. Suyu çok soğuk. Güzel vakit geçirdik." ifadelerini kullandı.

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