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Yaşam

Van'da menderesler havadan görüntülendi

Yaylaları, geniş meraları, gölleri, akarsuları ve ovaları ile dikkati çeken Van'ın Gürpınar ilçesindeki menderesler, kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısıyla dikkati çekiyor.

Ali Çelik  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Van'da menderesler havadan görüntülendi Fotoğraf: Ali Çelik/AA

Van

İlçeye bağlı Norduz bölgesinde bulunan ve her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen menderesler, yazın da seyirlik manzara oluşturuyor.

Çiftçilerin biçtikten sonra bağ haline getirdiği otlar arasındaki menderesler, fotoğrafseverlerin ilgisini çekiyor.

Sağanakla beraber debisi yükselen menderesler, dron ile görüntülendi.


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