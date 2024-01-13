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Yaşam

Van'da Kızılay ekipleri yolda kalan sürücülere kumanya dağıttı

Van'da Türk Kızılay gönüllüleri, kar ve tipiden dolayı Tendürek Geçidi'nde bekletilen araç sürücülerine kumanya dağıttı.

Muhammed Onur Yavrutürk  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Van'da Kızılay ekipleri yolda kalan sürücülere kumanya dağıttı

Van

Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki Tendürek Geçidi, dün gece araç geçişlerine kapatıldı.

Bu nedenle birçok tır ve ağır tonajlı araç sürücüsü, yoldaki uygun noktalarda bekledi.

Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri de bölgeye giderek sürücülere kumanya dağıttı.

Sürücüler de desteklerinden dolay gönüllülere teşekkür etti.

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