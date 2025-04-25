Dolar
38.42
Euro
43.64
Altın
3,302.22
ETH/USDT
1,776.60
BTC/USDT
93,744.00
BIST 100
9,492.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla Yeni Zelanda Anıtı'nda anma töreni düzenleniyor Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla SOLO TÜRK gösteri uçuşu gerçekleştiriyor Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yalova Üniversitesi Açılış Töreni’nde konuşuyor
logo
Yaşam

Van'da görme kaybı yaşayan 64 yaşındaki hastaya kornea nakli yapıldı

Van'da kornea nakli yapılan 64 yaşındaki hasta, görme yetisini yeniden kazandı.

Bahar Tanrıtanır  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Van'da görme kaybı yaşayan 64 yaşındaki hastaya kornea nakli yapıldı Fotoğraf: Bahar Tanrıtanır/AA

Van

Hakkari'de yaşayan Hüseyin Kurt, 3 yıl önce sol gözünde görme kaybı yaşamaya başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniğine başvuran hastaya, kornea nakli yapılması kararlaştırıldı.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Rumeysa Bilmez Tan ve ekibince sol gözüne kornea nakli yapılan hasta, görme yetisini yeniden elde etti.

Tan, gazetecilere, hastanın uzun aranın ardından görme yetisini yeniden kazanmasının, ailesini ve kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Hastanın sağ gözüne de kornea nakli yapacaklarını belirten Tan, şunları kaydetti:

"Her iki gözünde görme çok düşüktü, ışık hissi yoktu. Sol gözü için kornea nakli planladık ve Bakanlıktan gerekli izinleri alarak temin ettiğimiz korneayı başarıyla naklettik. Ameliyat sonrası görme keskinliği yüzde 30 seviyelerine çıktı. Bu, oldukça sevindirici bir gelişme. Kornea nakillerinin Van'da yapılması önemli bir sağlık hizmeti. Hüseyin amcanın tedavi süreci devam ediyor. Sağ gözü için de ilerleyen dönemde nakil planlıyoruz. Bu ameliyatların yerel hastanelerde yapılabiliyor olması, hastaların büyük şehirlere gitme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor."

Hastanın oğlu Muzaffer Kurt, "Bir süredir babamı farklı hastanelere götürüyorduk. Burada Rumeysa hocamızla tanıştık ve başarılı bir operasyon geçirdi. Artık kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda. Başta hocamız olmak üzere, herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Huzur İstanbul" uygulamasında 804 kişi yakalandı
Türkiye'nin aktif yaşlanma endeksi değeri 2024'te 29,7 oldu
İstanbul'da deprem endişesi yaşayan bazı vatandaşlar, millet bahçeleri ve parklarda kalmayı sürdürüyor
Akdeniz kıyılarında görülen köpek balıkları, yavru ve zararsız
Riskli yapılar 4 aşamada yenileniyor

Benzer haberler

Van'da görme kaybı yaşayan 64 yaşındaki hastaya kornea nakli yapıldı

Van'da görme kaybı yaşayan 64 yaşındaki hastaya kornea nakli yapıldı

Şırnak ve Hakkari arasına enerji nakil hattı inşa ediliyor

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın bölge finali Hakkari'de yapıldı

Van'da çocuklar uçurtmalarıyla gökyüzünü renklendirdi

Van'da çocuklar uçurtmalarıyla gökyüzünü renklendirdi
Van'da minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Van'da minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Hasta çocuklar sınıflara dönüştürülen hastane odalarında eğitimlerinden geri kalmıyor

Hasta çocuklar sınıflara dönüştürülen hastane odalarında eğitimlerinden geri kalmıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet