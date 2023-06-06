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Yaşam

Van'da ele geçirilen 2 ton canlı inci kefali suya bırakıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde ele geçirilen 2 ton canlı inci kefali, Van Gölü'ne dökülen Akköprü Deresi'ne salındı.

Necat Hazar  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Van'da ele geçirilen 2 ton canlı inci kefali suya bırakıldı

Van

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz arasında tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Akköprü Deresi'nde denetim yaptı.

Kontrollerde, derenin Van Gölü'ne dökülen kısmına bırakılan 200 metre uzunluğundaki ağa takılmış halde 2 ton inci kefali ele geçirildi.

Ağa el koyan ekipler, canlı inci kefallerini tekrar suya bıraktı.


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