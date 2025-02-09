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Yaşam

Van'da AFAD ekiplerinin çığda arama kurtarma eğitimleri devam ediyor

Van'da Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, farklı illerden gelen personele verilen çığda arama kurtarma eğitimleri sürüyor.

Nevzat Umut Uzel  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Van'da AFAD ekiplerinin çığda arama kurtarma eğitimleri devam ediyor

Van

AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ülke genelinde yaşanabilecek çığ olaylarına daha hızlı ve etkili müdahale edilmesi amacıyla farklı illerden gelen AFAD personeline eğitim veriliyor.

Bu kapsamda Adana ve Bursa'dan gelen eğitmenler, 2. grupta yer alan Rize, Sivas, Muş ve Bitlis'ten 39 arama kurtarma personelini çığ riski, çığda arama kurtarma faaliyeti icra edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar, çığ bölgesinin kontrolü ve ekipmanların doğru kullanımı konularında bilgilendirdi.

Eğitimlerde, teorik derslerin ardından Kurubaş bölgesinde çığda arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

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