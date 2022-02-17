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Yaşam

Van kedisi, Dünya Kediler Günü'nde de ilgi odağı oldu

Fiziki ve karakteristik özellikleriyle öne çıkan dünyaca ünlü Van kedisi, 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde ziyaretçi akınına uğradı.

Emre Ilıkan, Necat Hazar   | 17.02.2022
Van kedisi, Dünya Kediler Günü'nde de ilgi odağı oldu Fotoğraf: Emre Ilıkan / AA

Van

Kedilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekilen ve farkındalık günü olarak bilinen Dünya Kediler Günü'nde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ndeki Van kedileri, yoğun ilgi görüyor.

Duygusallığı, cana yakınlığı, beyaz ipeksi tüyleri, 'aslan yürüyüşü' ve farklı göz renkleriyle kentin en önemli kültür varlıkları arasında yer alan Van kedileri çok seviliyor.

Van kedilerini görmek için üniversite yerleşkesindeki "Kedi Villası"na gelenler, kedileri sevip fotoğraf çektiriyor.

"Böyle bir günde bu hayvanlar için farkındalığın oluşması bizi mutlu ediyor"

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Şubat Dünya Kediler Günü dolayısıyla merkezlerinde yoğunluğun yaşandığını söyledi.

Yurt içi ve dışından gelen ziyaretçilerin Van kedilerine ilgisinin gün geçtikçe arttığını belirten Kaya, "Ziyaretçi yoğunluğumuz 17 Şubat Dünya Kediler Günü dolayısıyla daha da arttı. Hem öğrenciler hem de yerli ve yabancı turistler merkezimize Van kedilerini göremeye geliyorlar." dedi.

Kaya, kedilerin insanların can dostları olduğuna işaret ederek, "Bizimle birlikte var olmaya devam ediyorlar. Farkındalığın oluşması için birçok ülkede Dünya Kediler Günü'nde farklı etkinlik düzenleniyor. Sokakta kalan, şiddet gören, yurtsuz olan kediler de mutlaka vardır. Böyle bir günde bu hayvanlar için farkındalığın oluşması bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 2019'da gerçekleştirilen "Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması"nda merkezden katılan Van kedisinin dünya birincisi seçildiğini hatırlatan Abdullah Kaya, "Van kedileri bu birinciliği hak ediyor. Yarışmadaki ödüllerin neredeyse tamamını biz kazandık. Van kedilerinin güzelliği, uysallığı ve uyumluluğu dünyaca tescillendi." açıklamasını sözlerine ekledi.

Kaya, Van kedisinin neslinin devam ettirilmesine yönelik birçok faaliyet gerçekleştirdiklerine de dikkati çekerek, "Islah çalışması yapıyoruz. Van kedilerinin neslinin orijinalliğini korumaya çalışıyoruz. Bu konuda epey bir yol almış durumdayız." ifadelerini kullandı.

"Dünya Kediler Günü'nde kedileri sahiplenelim"

Bursa'dan gelerek merkezi ziyaret eden Nazife Şengül ise uzun zamandır Van kedilerini görmek istediğini, bunun için Van'a geldiğini anlattı.

Kedileri çok sevdiğini dile getiren Şengül, "Herkesin hayvanları sevmesi, sahip çıkması gerekiyor. Çocukken annemden gizli iki Van kedisi almıştım. Şırıngayla besleyip büyütmüştüm. O yüzden Van kedilerinin bende ayrı bir önemi var. Dünya Kediler Günü'nde kedileri sahiplenelim. Onların suya ve yemeğe ihtiyaçları oluyor. Kapımızın önüne su bırakalım. Kalan yemeklerimizi çöpe atmaktansa hayvanlarımıza, kedilerimize verelim." diye konuştu.

Ankara'dan gelen Cihan Yüksel de "Van Kedilerini merak ediyordum. Ziyaretimiz Dünya Kediler Günü'ne denk geldi. Tüm hayvanları sevelim, kış günlerinde beslenmelerini sağlayalım. Onlar bizim can dostlarımız." dedi.

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