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Yaşam

Üniversiteliler yaklaşık bin çocuğun hayatına dokundu

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerince oluşturulan "Belki de Sensin Topluluğu" üyeleri, 3 yıldır ziyaret ettikleri köy okullarında öğrencilere unutamayacakları bir gün yaşatıyor.

Özgür Alantor   | 16.01.2020
Üniversiteliler yaklaşık bin çocuğun hayatına dokundu

Kastamonu

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerince oluşturulan "Belki de Sensin Topluluğu" üyeleri, 3 yıldır ziyaret ettikleri 7 köy okulunda yaklaşık bin çocuğun hayatına dokundu.

"Belki de Sensin Topluluğu" üyeleri, belirli bir program dahilinde gittikleri köy okullarındaki çocuklarla futbol, voleybol, ip atlama, yakan top gibi oyunlar oynuyor. Bugüne kadar 7 köy okulunda yaklaşık bin öğrenci ile bir araya gelen topluluk üyeleri, okulların kütüphanelerine katkı sağlayıp öğrencileri tiyatro ile tanıştırıyor. Öğrencilere unutamayacakları bir gün yaşatan topluluk üyeleri, ihtiyacı olan öğrencilere de çeşitli yardımlarda bulunuyor. Son olarak Cide ilçesine bağlı Baltacı İlkokulu'nu ziyaret eden 60 kişilik öğrenci topluluğu, dolu dolu geçen günün ardından mangalda pişirdikleri sucukları öğrencilere ikram etti.

"Bugün bayram gibi"

Topluluk Başkanı Yunus Emre Erden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gittikleri okullarda öğrencilerle futbol, voleybol, basketbol, yakan top, ip atlama gibi oyunlar oynadıklarını söyledi. Çocukların yüzlerini boyayıp drama yaptıklarını belirten Erden, çok eğlendiklerini dile getirdi. Ziyaret ettikleri okullarda sadece oyunlar oynamadıklarına işaret eden Erden, "Okulları boyayıp güzelleştirdik. Ana sınıfına çeşitli çizgi kahramanlar çizdik. Kütüphanesine kitaplar koyduk. Topluluk olarak her şeyden önce çocukların mutluluğunu düşünüyoruz." dedi.

Topluluk üyesi Burak Kılıç da üniversite ile köy okulları arasında bağ kurduklarına inandığını dile getirerek "Gittiğimiz ilk üç köy okulunda sosyal etkinlikler yaptık. Üçüncü okuldan sonra onların ihtiyaçlarını da tespit edip hediyeler getirmeye başladık. Çocuklardan biri, 'Bugün bayram gibi.' dedi. Bu bizim için en büyük mutluluktu. Onlar mutlu oldukça biz mutlu olduk." ifadelerini kullandı. 

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