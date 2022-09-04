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Yaşam

Üç bin yıllık Yağcıbedir motifleri modayla buluştu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bu yıl 22. gerçekleştirilen Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği kapsamında, 'Yağcıbedir'den modaya yolculuk' defilesi yapıldı.

Miraç Kaya, İlkan Toprak   | 04.09.2022
Üç bin yıllık Yağcıbedir motifleri modayla buluştu Fotoğraf: İlkan Toprak / AA

Balıkesir

Gizem Özdilli, Ece Gürsel ve Simge Tertemiz gibi ünlü mankenlerin katıldığı defile, Cumhuriyet Meydanı'na kurulan poyumda gerçekleştirildi.

Yağcıbedir motifleri olan 'Hayat Ağacı', 'Yıldız Dönüşü', 'Eli Belinde', başta olmak üzere çok sayıda motifin yer aldığı kıyafetler, Çoban Stilist Mustafa Şahin ile Sındırgı Akpınar Yaşam Merkezi'nde görevli kadınlar tarafından 11 ayda tamamlandı.

Üç bin yıllık Yağcıbedir motiflerinden oluşan ve 60 parçadan oluşan 15 kıyafet, izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Kadınların istihdamına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen defile, izleyenlerden alkış aldı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, defile sonrası AA muhabirine, defilenin düzenledikleri halı şenliğinin en iyi etkinliği olduğunu söyledi.

Yavaş, aşkla yapılan işlerin faydalı olduğunu vurgulayarak, "Bu makine işi değil. El işi göz nuru, rengi, deseni her şeyin bir hikayesi var. Hayatı anlamlandırmak istiyorsanız giydiğinize, yediğinize, içtiğinize dikkat edin, mutlaka hikayesi olsun." diye konuştu.

Elbiselerin tasarımcısı Çoban Stilist Mustafa Şahin de güzel bir ekiple güzel bir defile gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Şahin, Yağcıbedir'in üç binlik yıllık desenlerini Osmanlı kumaşı ile harmanladığını ifade ederek, kıyafetleri birçok sanatçının beğendiğini ve giymek istediklerini belirtti.

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