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Yaşam

Türkiye'nin ilk cağ kebabı fabrikası Erzurum'da açıldı

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Burada üretilecek ürünlerin Körfez ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına ihraç edilmesini temenni ediyorum." dedi.

İlhami Erkılıç   | 31.07.2022
Türkiye'nin ilk cağ kebabı fabrikası Erzurum'da açıldı

Erzurum

ERZURUM (AA) - Erzurum’un Oltu ilçesinde, Türkiye'nin ilk cağ kebabı fabrikası törenle açıldı.

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şubesi üyelerinin girişimleriyle kurulan ve yaklaşık 50 milyon liraya mal olan Oltu Cağ Kebabı Fabrikasının açılış programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kentteki cağ kebapçılara ve restoranlara et satışı, 250 gramlık cağ kebabının vakumlanarak marketlerde satılması ve ihraç edilmesi hedeflenen fabrikanın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in belediyecilik hizmetinin yanı sıra sanayi, tarım ve turizm yönünden de bölgenin kalkınması için ciddi emek verdiğini söyledi.

Polat, bölgelerin kalkınmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok ciddi vizyonu ve talimatı olduğunu belirterek, "Hayvancılık ve tarım alanında Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyemiz çok ciddi yatırımlara imza attı. Kentte son 7 yılda 550 hayvan içme suyu göleti inşa edildi. Bunlar köylüye ciddi katkı sağlayıp bölgede hayvan varlığının artmasına sebep oldu. Erzurum, Konya'dan sonra büyükbaş hayvan bakımından Türkiye'nin ikinci en büyük büyükbaş hayvan varlığına sahip ili konumuna geldi." dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, fabrikanın Oltu'ya, Erzurum'a ve ülkeye hayırlar getirmesini diledi.

MÜSİAD Şube Başkanı Fuat Demir ile ortaklarını tebrik eden Asmalı, "Yatırım yaparken çoğu konuşmamda, 'bankalar yerine dostlarınızı kendinize ortak edin' diyorum. Hem başınız ağrımaz hem de kazancınız daha bereketli olur. Hele hele maalesef faiz oranlarının çok yukarı çıktığı günümüzde, iş adamlarımızın sermayelerini bir araya getirip böyle güzel tesis yapmaları çok büyük anlam taşıyor." diye konuştu.

Asmalı, kentin ihracat anlamında istenilen noktaya ulaşması için bu tarz işletmelerin çoğalması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada üretilecek ürünlerin başta ülkemiz, sonra Körfez ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına ihraç edilmesini temenni ediyorum. MÜSİAD olarak bu ortaklıklara çok büyük katkı ve destek veriyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek cağ kebabı tesisi fabrikasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum."

MÜSİAD Şube Başkanı Demir de, 20 ortağın bir araya gelip kentin marka değerlerinden olan Oltu Cağ Kebabı Fabrikasını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

2020 yılında fabrikanın temelini attıklarını anımsatan Demir, "Hamdolsun bugün ise 20 babayiğit ile açılışını yapıyoruz. Belki Kocaeli'nde, Trakya'da yatırım yapmak kolay. Oltu ilçesinde bir dere kenarında 50 milyonluk bir yatırım her babayiğidin karı değil. Tüm ortaklara teşekkür ederim. Yatırım yapmak isteyen iş adamlarımıza Oltu OSB'de yerler bedava. Yatırımcıların yanındayız." ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrası protokol ve katılımcılar kurdele keserek fabrikanın açılışını yaptı.

Programda, Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterinin ardından ziyaretçilere cağ kebabı ve kadayıf dolması ikram edildi.

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