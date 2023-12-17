Dolar
28.99
Euro
31.79
Altın
2,018.55
ETH/USDT
2,216.00
BTC/USDT
41,899.00
BIST 100
7,993.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Türkiye'nin ilk "bonsai müzesi" Yalova'da kuruluyor

Yalova'da yapımı süren bonsai müzesi, Uzak Doğu kökenli saksıda minyatür ağaç yetiştirme sanatından 200'e yakın eserle birkaç ay sonra kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Sıtkı Yıldız  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
Türkiye'nin ilk "bonsai müzesi" Yalova'da kuruluyor Fotoğraf: Sıtkı Yıldız/AA

Yalova

Özel tekniklerle ağaçların saksılar içerisinde budanıp bodurlaştırılıp şekil verilmesi olarak tanımlanan bonsai, birçok ülkede ilgiyle takip edilen sanatsal çalışmalar arasında yer alıyor.

"Çiçek kenti" olarak da bilinen Yalova'da, İl Özel İdaresi tarafından yapımı süren ve alanında Türkiye'de ilk olan "Yalova Bonsai Müzesi"yle, Çin ve Japonya'dan doğan sanatın tanıtımına, meraklılarının sayısının artmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, AA muhabirine, merkeze bağlı Samanlı köyü ile Termal ilçesindeki Türkiye'nin ilk iki arboretumunun (ağaç parkı) ortasında bonsai müzesi kurma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Yalova'nın yüzde 60'ının ormanlarla kaplı olduğunu belirten Soygüzel, şöyle devam etti:

"İlimiz, Türkiye'nin ilk canlı ağaç müzelerine de ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla bu konseptin bir devamı olarak minyatür ağaç müzesini planladık. Bu amaçla Yalova'da bonsai sanatıyla ilgilenen çok değerli hocalarımız var, onların elinde bulunan çok değerli koleksiyonu bu müzeye kazandırıyoruz. Bu çalışmayla Türkiye'de de bir heyecan uyandı. Ülkemizde ve yurt dışında bonsai sanatıyla uğraşan sanatçıların katıldığı sempozyumlar, sergiler gerçekleştirdik. Bu vesile ile oluşan arkadaşlıklar sonucu müzemize yeni bağışlar yapıldı. Dolayısıyla ülkemizin ilk, dünyanın da belki en önemli bonsai müzelerinden birini Yalova'mızda kuruyoruz. Birkaç ay sonra müzemizi hep birlikte gezeceğiz."

Termal yolunda Kadıköy belde Belediyesinin tahsis ettiği 2 dönüm alandaki projeye Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca proje desteği sağlandığı bilgisini veren Soygüzel, Yalova'nın turizmine katkıda bulunacak müzeyi en kısa sürede tamamlayıp ziyarete açacaklarını dile getirdi.

"Yaşayan bir varlıkla yapılan tek sanat dalı"

Projenin mimarlığını ve kontrol mühendisliğini üstlenen İl Özel İdaresinde görevli mimar Hüseyin Ersoy da 200 metrekaresi kapalı 1800 metrekareden oluşan müzede sergi alanı ve atölyenin bulunacağını anlattı.

Müzenin tasarımında özellikle engellilerin erişimine yönelik çalışma yürüttüklerine dikkati çeken Ersoy, "Öğrencilere, yaşlılara da buraya rahatlıkla gelip atölyede çalışabilme imkanı sağlamaya özen gösterdik. Müzemizde 200'e yakın bonsai sergilenecek. Ayrıca burası dünyada bu amaçla yapılmış tek yapı olacak." dedi.

Bonsai sanatında 25 yıldır çalışmalar yapan Hasan Şimşek ise Esadiye köyündeki bahçesinde bulunan 100'ün üzerinde eserinin bu müzede sergilenecek olmasından mutluluk duyduğunu aktardı.

Daha çok çınar, akçaağaç, çam, ardıç gibi türleri tercih ettiğini bildiren Şimşek, şöyle konuştu:

"Müzeler, belirli bir değeri olan kültür ve tabiat varlıklarını sergilemek, muhafaza etmek için kurulur. Bonsai de bir sanat ve müze tanımında yer alan iki özelliği bir arada bulunduran tek sanat. Yaşayan bir varlıkla yapılan tek sanat dalı. Bu nedenle de bütün dünyada büyük ilgi görüyor. Müze de Türkiye'nin bu konuda atılım yapabilmesi için bir kilometre taşı. Bunun bir sanat olduğunu vurgulayacak bir eser olacak. Biz de çok heyecanlıyız. Müzemizde ülkemizde bulunabilecek ağaçların hepsini temsil etmeye çalışacağız. Hatta ilerleyen dönemlerde Türkiye'deki 81 ili temsil eden ağaçlar da bulundurmak istiyoruz. İlk etapta müzede bizim çalışmalarımız ağırlıklı olarak yer alacak ancak ülkemizin değişik bölgelerinde olan sanatçılarımızın da müzede ağaçlarıyla temsil edilmelerini arzu ediyoruz."

Şimşek, bu yapıda sergilenmesi için şimdiden bazı sanatçıların çalışmalarını bağışladığını ifade ederek, müzenin sadece Yalova'yı değil dünya çapında Türkiye'yi temsil edeceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vefatının 750. yılında andı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 114 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra Bienali'nde "Public Award" kazanan eseri AKM'de inceledi
Yargıtay, boş kağıda atılan imza ile kiracının tahliyesini hukuka uygun buldu
FETÖ'nün yargısal darbe teşebbüsü: 17-25 Aralık

Benzer haberler

Türkiye'nin ilk "bonsai müzesi" Yalova'da kuruluyor

Türkiye'nin ilk "bonsai müzesi" Yalova'da kuruluyor

Yalova'da sahile inen iki ayı yavrusu tekneden görüntülendi

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp ritim bozuklukları ve kalp pili tedavileri uygulanıyor

Türkiye yaban mersini üretiminde "Alova Farm" ile dünya pazarına açılacak

Türkiye yaban mersini üretiminde "Alova Farm" ile dünya pazarına açılacak
Yalova'da sahile inen ayı yavrusu cep telefonuyla görüntülendi

Yalova'da sahile inen ayı yavrusu cep telefonuyla görüntülendi
Ömrünü doğaya adayan gönüllü, Türkiye'yi karış karış gezip çocuklara çevre bilinci aşılıyor

Ömrünü doğaya adayan gönüllü, Türkiye'yi karış karış gezip çocuklara çevre bilinci aşılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet