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Yaşam

'Türkiye'nin en yaşlı muhtarı' mazbatasını aldı

Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Güvendik köyünde 40 yıldır muhtarlık yapan, "Türkiye'nin en yaşlı muhtarı" unvanına sahip 93 yaşındaki Ali Hamurlu, mazbatasını aldı.

İzzet Mazi   | 15.04.2019
'Türkiye'nin en yaşlı muhtarı' mazbatasını aldı

Kilis

Kilis'in Güvendik köyünde muhtarlık yapan, "Türkiye'nin en yaşlı muhtarı" unvanına sahip 93 yaşındaki Ali Hamurlu, mazbatasını aldı.

İlçeye bağlı 20 haneli, 73 nüfuslu Güvendik köyünde 40 yıldır muhtarlık yapan ve 31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde geçerli 57 oyun tamamını alarak yeniden muhtar seçilen Hamurlu'ya mazbatasını İl Seçim Kurulu Müdürü Murat Tarakçı verdi.

Hamurlu, mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ömrünün sonuna kadar muhtar olarak hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

Muhtarlığı döneminde almış olduğu maaşın tamamını ihtiyaç sahiplerine dağıttığını anlatan Hamurlu, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da vatandaşın hizmetinde olmaya devam edeceğim." dedi.


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