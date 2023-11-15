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Yaşam

Türk Yıldızları KKTC semalarında gösteri yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin (THK) akrobasi timi Türk Yıldızları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Mehmet Kemal Firik  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Türk Yıldızları KKTC semalarında gösteri yaptı Fotoğraf: Ali Ruhluel - AA

Lefkoşa

Vatandaşlar, KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk Yıldızları'nın icra ettiği gösteri uçuşunu Girne Atatürk Anıtı çevresi ve sahilden görme fırsatı buldu.

Türk Yıldızları'nın güç, hız ve hareket sınırlarını zorlayan akrobasi hareketleri ve uçakların gökyüzüne çizdikleri şekilleri izleyiciler cep telefonlarıyla kaydetti.

Kıbrıs Türklerinin ilgiyle izlediği gösteri uçuşu, Türk Yıldızları uçaklarının topluca selamlama uçuşuyla son buldu.

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