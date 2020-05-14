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Yaşam

Türk ve Suriyeli gönüllüler birlikte maske üretiyor

Şanlıurfa'da bir araya gelen Türk ve Suriyeli gönüllüler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek amacıyla maske üretiyor.

Rauf Maltaş   | 14.05.2020
Türk ve Suriyeli gönüllüler birlikte maske üretiyor

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, birlik ve beraberliğe destek sunmak isteyen gönüllülerin çeşitli faaliyetlerde bulunduğu Hayat Eli Derneği üyesi Türk ve Suriyeli 20 gönüllü, maske üretmek için Vali Abdullah Erin'den yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında destek istedi.

Vali Erin'in talimatıyla 75. Yıl Çıraklık Eğitim Merkezinde kendilerine tahsis edilen atölyede üretime başlayan gönüllüler, ilk etapta 100 bini aşkın cerrahi maske imal etti.

Valiliğe teslim edilen maskeler, kentteki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

Salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde bile atölyedeki çalışmalarını sürdüren gönüllüler, Ramazan Bayramı öncesinde de yetim ve yardıma muhtaç çocuklar için bayramlık giysi dikmeye başladı.

Gönüllüler tarafından yetim ve öksüz 500 çocuğun da tüm giyim ihtiyaçlarının karşılanması planlanıyor.


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