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Yaşam

Türk Kızılay ekipleri Gazzeli çocukları sevindirdi

Türk Kızılayın Gazze'deki yerel ekipleri, yardım kolilerinden çıkan Kızılay maden suyuyla kokteyl hazırlayarak çocukları mutlu etti.

Ferdi Türkten  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Türk Kızılay ekipleri Gazzeli çocukları sevindirdi

Ankara

Türk Kızılayın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, çocukların mutlu anlarının görüntülerine yer verilerek, "İyiliğin olduğu yerde umutlar asla tükenmez. Gazze'den gelen bu video hepimizi çok mutlu etti. Gazzeli Mokhtar, yardım kolimizden çıkan Kızılay maden suyu ile kokteyl yaparak içinde bulundukları bu en karanlık zamanlarda çocukların yüzünü güldürdü." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye, Gazze'ye bugüne kadar 11 gemi, 13 uçak ve karayoluyla 55 bin tona yakın yardım malzemesi gönderirken, bunların önemli kısmını gıda ürünleri oluşturdu.

Türk Kızılayın bölgedeki 5 yerel ekibi ve gönüllüler, Türkiye'den gönderilen yardımların dağıtılmasında görev alıyor.
Kızılay ayrıca, gönderilen yardımlarla işlettiği aşevinde günlük 10 bin kişilik sıcak yemek çıkarıyor.


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