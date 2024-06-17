Dolar
32.86
Euro
35.19
Altın
2,319.44
ETH/USDT
3,522.00
BTC/USDT
65,759.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Turizm merkezi Çeşme'de yoğunluk yaşanıyor

İç turizmin önde gelen merkezlerinden Çeşme'de oteller, plajlar, çarşılar ve yollarda görülen hareketlilikle bir bayram klasiği yaşanıyor.

Halil Fidan  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Turizm merkezi Çeşme'de yoğunluk yaşanıyor Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

Denizi, rüzgarı ve plajlarıyla turistlerin ilgi gösterdiği Çeşme, arife gününden itibaren tatilcileri ağırlamaya başladı.

Yoğun araç girişi nedeniyle bazı sokaklarda trafiğin durma noktasına geldiği ilçede plajlar ise neredeyse tamamen doldu.

Sıcaklığın 30 dereceyi aştığı turizm merkezinde yaklaşık bin 200 metre uzunluğundaki ünlü Ilıca Plajı'na gelenler yer bulmakta zorlandı.

"Doluluk, beklentimizin üzerinde"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, AA muhabirine, önceki gün başlayan yoğunluk sayesinde otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını söyledi.

Bu durumun tüm turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Otellerimizdeki doluluk, beklentimizin üstünde gerçekleşiyor. Bayram tatilinin 9 gün olması turistleri farklı lokasyonlarda tatil yapmaya yöneltti. Çeşme'de 3-4 gün tatil yapan Bodrum, Marmaris'e veya Yunan adalarına geçiyor, tekrar beldemize gelerek tatiline devam ediyor. Turizm tabii ki tatil günlerini çok seviyor. Her bayram doluluğumuzu neredeyse milyonlara ulaştırıyoruz günübirlik tatilcilerle birlikte. Çeşme'nin 50 bin yatağı doldu. Günübirlikçilerle birlikte tatil nüfusu 500 bine ulaşmış durumda. Bayram süresince 1 milyon rekorunu kırarız diye düşünüyoruz."

Yakup Demir, Kurban Bayramı'nın ardından da rezervasyonların yüksek dolulukta gözüktüğünü, ilçe olarak bu yıl turizm hedeflerini yakalayabileceklerini düşündüklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki'den 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü mesajı: Hedefimiz daha yeşil bir Türkiye
Bayramın ikinci gününde Edirnekapı Şehitliği'ne ziyaretler devam etti
Adalet Bakanı Tunç: (Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan dava) Türkiye bu davaya müdahil olacak
Kütahya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Hatay'da demirci ustaları bayramda kepenklerini kelle ütmek için açtı

Benzer haberler

Turizm merkezi Çeşme'de yoğunluk yaşanıyor

Turizm merkezi Çeşme'de yoğunluk yaşanıyor

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları bayramda da ziyaretçilerini ağırlıyor

TDV, Endonezya'da vekalet yoluyla kesilen kurbanlıkların dağıtımını yapıyor

Türkiye Diyanet Vakfı, Zimbabve'de 1500 büyükbaş kurbanlık kesecek

Türkiye Diyanet Vakfı, Zimbabve'de 1500 büyükbaş kurbanlık kesecek
TDV, Sudan'da vekalet yoluyla kurbanlıkların kesimine ve dağıtımına başladı

TDV, Sudan'da vekalet yoluyla kurbanlıkların kesimine ve dağıtımına başladı
TDV, Uganda'da 6 bin büyükbaş kurbanlığın kesimine başladı

TDV, Uganda'da 6 bin büyükbaş kurbanlığın kesimine başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet